La semana próxima paran 27 aeropuertos del país; Irán atacó dos buques petroleros en Irak

Nuevo aumento para los senadores. Las autoridades de ambas cámaras llegaron a un acuerdo partidario que implicará un aumento del 11,9 % acumulado hacia principios de mayo. Los senadores pasarán a cobrar 11,5 millones de pesos en bruto, pero el bloque de La Libertad Avanza que encabeza Patricia Bullrich informó que sus integrantes no aceptarán el aumento.

Los estatales anunciaron un paro de una semana en aeropuertos de todo el país. La medida de fuerza se realizará entre el 18 y 24 de marzo en dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 17 a 20, y responde a la falta de pago de aumentos salariales previamente acordados. Durante las franjas horarias afectadas solo se garantizarán vuelos sanitarios humanitarios y oficiales.

El Indec va a informar la inflación de febrero. Los analistas estiman que estará entre 2,7 y 3%. En enero el índice había sido de 2,9%. Esta semana se conoció el dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires que fue de 2,6%, por debajo del 3,1% del mes anterior.

Irán atacó dos buques petroleros extranjeros en Irak. No se confirmó aún si se trató de un ataque con drones o de una colisión con embarcaciones cargadas de explosivos, una técnica utilizada por Irán para minar las aguas del Golfo y del Estrecho de Ormuz para paralizar el comercio petrolero mundial. En este contexto los precios del petróleo subieron mas de 9% y superaron la marca de 100 dólares por barril.

Boca no pudo con San Lorenzo. El partido que se jugó en la Bombonera por la 10ma fecha terminó 1 a 1. Ascacíbar abrió el marcador para los xeneizes, pero Gregorio Rodríguez lo empató 4 minutos después. Boca igualó los últimos 4 partidos de local. Hoy la fecha sigue con 4 partidos.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.