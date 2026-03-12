La semana próxima paran 27 aeropuertos del país; Irán atacó dos buques petroleros en Irak
Además, los senadores acordaron un nuevo aumento; el Indec anunciará la inflación de febrero hoy; Boca empató con San Lorenzo. Estas son las noticias de la mañana del 12 de marzo de 2026
- Nuevo aumento para los senadores. Las autoridades de ambas cámaras llegaron a un acuerdo partidario que implicará un aumento del 11,9 % acumulado hacia principios de mayo. Los senadores pasarán a cobrar 11,5 millones de pesos en bruto, pero el bloque de La Libertad Avanza que encabeza Patricia Bullrich informó que sus integrantes no aceptarán el aumento.
- Los estatales anunciaron un paro de una semana en aeropuertos de todo el país. La medida de fuerza se realizará entre el 18 y 24 de marzo en dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 17 a 20, y responde a la falta de pago de aumentos salariales previamente acordados. Durante las franjas horarias afectadas solo se garantizarán vuelos sanitarios humanitarios y oficiales.
- El Indec va a informar la inflación de febrero. Los analistas estiman que estará entre 2,7 y 3%. En enero el índice había sido de 2,9%. Esta semana se conoció el dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires que fue de 2,6%, por debajo del 3,1% del mes anterior.
- Irán atacó dos buques petroleros extranjeros en Irak. No se confirmó aún si se trató de un ataque con drones o de una colisión con embarcaciones cargadas de explosivos, una técnica utilizada por Irán para minar las aguas del Golfo y del Estrecho de Ormuz para paralizar el comercio petrolero mundial. En este contexto los precios del petróleo subieron mas de 9% y superaron la marca de 100 dólares por barril.
- Boca no pudo con San Lorenzo. El partido que se jugó en la Bombonera por la 10ma fecha terminó 1 a 1. Ascacíbar abrió el marcador para los xeneizes, pero Gregorio Rodríguez lo empató 4 minutos después. Boca igualó los últimos 4 partidos de local. Hoy la fecha sigue con 4 partidos.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
