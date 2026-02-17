Las cinco frases más impactantes del novio de la joven que desapareció buceando

La búsqueda de una mujer de 23 años desaparecida en las aguas de Chubut moviliza a las fuerzas de seguridad nacionales desde el lunes al mediodía. Sofía Devries participaba en una actividad para obtener una certificación de buceo en la zona de Punta Cuevas cuando perdió contacto con su grupo.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del Parque Submarino HU SHUN YU 809, donde diversas unidades de rescate coordinan tareas para dar con su paradero.

Sofía Devries permanece desaparecida en Puerto Madryn Instagram

¿Qué dijo el novio de la joven desaparecida en Puerto Madryn?

Leo, pareja de Sofía Devries, utilizó su cuenta personal en Instagram para expresar su angustia y malestar ante la situación. El joven brindó detalles sobre el motivo del viaje y cuestionó la gestión de las autoridades locales. Las siguientes declaraciones sintetizan su postura frente al hecho:

“Sofía es mi mujer, mi compañera. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo . Lamentablemente tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla ”.

. Lamentablemente tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. ”. “Prefectura Naval Argentina no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de Puerto Madryn”.

“Toda la comunidad está expectante de que aparezca. La fiscal a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad. Hay que ser poco humana para pedir eso cuando la Fuerza no hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. Cero asistencia y cero comprensión humana”.

a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad. Hay que ser poco humana para pedir eso cuando la Fuerza no hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. Cero asistencia y cero comprensión humana”. “Mi amor, te estamos esperando”.

“La escuela de buceo aún sigue buscando y fueron super amigos conmigo, no me dejaron solo en ningún momento”.

El novio de Sofía Devries publicó un mensaje con fuertes críticas a la Prefectura tras la desaparición de la joven durante un curso de buceo en Puerto Madryn Instagram

El operativo de búsqueda de la Prefectura Naval Argentina

La fuerza de seguridad identificó a la joven oriunda de Villa Ballester y desplegó un protocolo de emergencia tras la alerta recibida el lunes. Las tareas de rastrillaje cuentan con la participación de un nadador de rescate y un guardacostas con personal especializado. También intervienen buzos que pertenecen a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la institución en la ciudad chubutense.

Continúa la búsqueda de la joven desaparecida en Puerto Madryn durante un bautismo de buceo PNA

La falta de visibilidad en el área obligó a suspender las maniobras durante la noche del lunes. Las actividades se retomaron a primera hora del martes con el apoyo del avión P-3C Orion de la Armada Argentina.

Los efectivos concentran sus esfuerzos en las cercanías del Parque Submarino HU SHUN YU 809, sitio donde ocurrió el accidente. La Justicia ya tomó intervención en el caso para coordinar las tareas y determinar las circunstancias del suceso.

¿Quién es Sofía Devries y a qué se dedica?

La joven de 23 años reside en el partido de San Martín, cursa la carrera de Administración de Empresas en la UTN y posee una trayectoria activa en el ámbito de la comunicación corporativa y el marketing digital. En la actualidad, ejerce el cargo de directora de comunicaciones en Vamp, un emprendimiento propiedad de su novio que fabrica insumos sustentables para el cuidado de plantas.

Sofía Devries, la joven desaparecida en Puerto Madryn

Además de su perfil profesional, Devries destaca como creadora de contenido en redes sociales, donde colabora con marcas de belleza de amplio reconocimiento. El buceo representa una de sus mayores pasiones personales. Sus publicaciones en Instagram muestran experiencias previas en destinos internacionales como Colombia y Brasil, además de diversas expediciones en territorio argentino.

Sofía Devries y su pareja integraban un grupo de deportistas que contrató los servicios de Freediving Patagonia, una firma que tiene su sede en la provincia de Buenos Aires y organizó la salida en embarcación hacia la zona de Punta Cuevas. Según informaron medios locales de la provincia de Chubut, esta compañía no forma parte de la Asociación de Buceo de Puerto Madryn.

Esta entidad civil regula la actividad en la región y exige el cumplimiento de protocolos estrictos para garantizar la seguridad de los buceadores en el mar. La situación de la empresa prestadora del servicio es objeto de análisis en el marco de la investigación judicial. Mientras tanto, la comunidad de buzos locales mantiene el contacto con los allegados de la joven y colabora en las tareas de rastreo de manera independiente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lucía Pereyra.