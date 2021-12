Los fuertes insultos de una pasajera del tren Sarmiento a un policía tras negarse a usar barbijo

En las redes sociales se viralizó un video de una mujer que enfrenta a un policía federal que le exige que se coloque el barbijo. En las imágenes, que son de este martes por la tarde y fueron grabadas en la estación Moreno del tren Sarmiento, se puede ver a la joven pronunciando una serie de insultos hacia el agente, quien la sigue hasta la escalera para que cumpla con el protocolo.

“Te pedí que te corrieras con el arma de al lado de mi hijo, pedazo de gato”, comienza la mujer que viajaba con un menor de edad. “No te podés ir a ningún lado”, le dice el policía, intentado demorarla por no acatar la norma y faltarle el respeto. Después de escuchar la advertencia, la joven continúa con los agravios.

“Yo no me voy a estar peleando con vos, gato. ¿Qué querés? ¿Que te escupa otra vez?”, añade y lanza otra palabra soez. El agente le responde diciéndole “sucia”, a lo que ella contesta: “Soy sucia pero no soy rati como vos, mataguacho”.

Los testigos de la escena intentan controlar la situación, se lamentan por la presencia del niño y le sugieren al policía: “Te está provocando, dejala”. “¿A vos qué te pasa, defendés gorras ahora también? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema?”, increpa la joven.

Los insultos de una mujer a un policía que le pidió que usara barbijo

En medio de la discusión, el uniformado le pide que se calme. “¿Que me calme qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Mataguacho”, le devuelve la pasajera, mientras continúa su camino fuera del andén.

Pero el episodio no termina ahí. “Andá a la escuela y hacé una profesión de verdad”, dice la mujer, a lo que el policía aclara que “ya fue”. “Te voy a escupir todo lo que quiera”, añade ella. Por último, el agente insiste en que se ponga el barbijo. “Vení, decímelo, obligame a ponerme el barbijo, gato”, amenaza la joven, a la par que sube las escaleras junto al menor.

Manuel Adorni compartió las imágenes con un mensaje contundente

Las imágenes fueron compartidas en Twitter, donde acumularon miles de reproducciones en cuestión de horas. Entre las numerosas repercusiones, una de las personas que opinó sobre la situación fue el economista Manuel Adorni. “Hay que permitir a la Policía utilizar pistolas Taser: reclusión perpetua y trabajos forzosos de por vida a esta inadaptada social. Hay que quitarle los planes sociales a ella y a toda su familia. Además, debe devolver toda la ayuda social recibida a lo largo de su vida. Fin”, escribió.