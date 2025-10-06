San Bruno: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

El Día de San Bruno de Colonia se celebra cada 6 de octubre por la Iglesia Católica y sus seguidores en honor al sacerdote fundador de la Orden de los Cartujos, que se destacó por la austeridad de sus fieles. Se trata del patrono de los exorcistas y de las personas poseídas por demonios, además de la región de Calabria y Alemania.

La historia de San Bruno

San Bruno de Colonia creó la Orden de los Cartujos ACI Prensa

San Bruno nació en 1030 en Colonia, ciudad que en ese entonces formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Gracias a la buena posición de su familia, estudió humanidades y se mudó a Reims para continuar con su formación académica. Fue en esta localidad francesa en donde sintió mayor interés por la fe, por lo que profundizó en la Sagrada Escritura, la teología y la filosofía.

Gracias a su trabajo, fue nombrado sacerdote de la Iglesia de San Cuniberto en Colonia. De vuelta en Reims, trabajó junto a un obispo para dirigir la escuela episcopal, donde enseñó filosofía y teología durante dos décadas.

Sin embargo, Bruno decidió abandonar todos sus bienes y cargos para expandir su búsqueda espiritual. Emprendió viaje al sur de Francia hasta llegar al monasterio de Molesmes, en Borgoña. En 1084, con la autorización del obispo Hugo de Grenoble y junto a seis compañeros, se estableció en la región de Chartreuse para fundar la Orden de los Cartujos. Se trataba de una orden monástica contemplativa y ascética de la Iglesia Católica. Sus bases combinaban la vida solitaria en celda, el silencio, la austeridad y las acciones comunitarias. Allí, los fieles dedicaban sus días a la oración, la lectura de material bíblico y el trabajo por la fe.

En 1090 el papa Urbano II le solicitó que viajara a Roma para que realizara ciertos aportes intelectuales a la Iglesia. Sin embargo, luego de un tiempo de labor, Bruno solicitó volver a retirarse para dedicarse a su espiritualidad, por lo que se le autorizó residir en Italia. Debido a su humildad, rechazó diferentes títulos y ofrecimiento del sumo pontífice. Dedicó sus últimos años a la fe, realizando un retiro contemplativo en el eremitorio de La Torre en Calabria.

San Bruno de Colonia se destaca por su austeridad y su devoción a la fe cristiana ACI Prensa

San Bruno de Colonia falleció el 6 de octubre de 1101. Luego de su muerte, sus monjes compañeros compartieron relatos de su vida a diferentes monasterios de Europa, un registro testimonial que buscaba destacar su austeridad y devoción por la fe. Su profunda santidad de vida y su reputación como un hombre de gran espiritualidad y lucha contra el mal le hicieron ser invocado contra la posesión demoníaca y maleficios.

A pesar de su reconocimiento, su figura no fue celebrada hasta siglos después, debido al perfil bajo de los cartujos. En 1514, el papa León X autorizó realizar diferentes festejos en su honor y, en 1674, el papa Clemente X instauró un día en su honor para que fieles en todo el mundo puedan recordarlo.

Oración a San Bruno para pedir su ayuda

La oración para pedirle ayuda a San Bruno (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Oh Dios, Padre misericordioso, que llamaste a san Bruno a la soledad del desierto para fundar la Orden de la cartuja;

te pedimos que por su intercesión nos libres de las tristezas de este mundo y nos concedas el don de la paz y la alegría espiritual que has prometido a quienes perseveran en buscarte.

Amén.