San Bruno: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda
Se trata de una figura austera del catolicismo, recordada por sus retiros voluntarios e interés académico; ¿por qué se considera el patrono de los exorcistas?
El Día de San Bruno de Colonia se celebra cada 6 de octubre por la Iglesia Católica y sus seguidores en honor al sacerdote fundador de la Orden de los Cartujos, que se destacó por la austeridad de sus fieles. Se trata del patrono de los exorcistas y de las personas poseídas por demonios, además de la región de Calabria y Alemania.
La historia de San Bruno
San Bruno nació en 1030 en Colonia, ciudad que en ese entonces formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Gracias a la buena posición de su familia, estudió humanidades y se mudó a Reims para continuar con su formación académica. Fue en esta localidad francesa en donde sintió mayor interés por la fe, por lo que profundizó en la Sagrada Escritura, la teología y la filosofía.
Gracias a su trabajo, fue nombrado sacerdote de la Iglesia de San Cuniberto en Colonia. De vuelta en Reims, trabajó junto a un obispo para dirigir la escuela episcopal, donde enseñó filosofía y teología durante dos décadas.
Sin embargo, Bruno decidió abandonar todos sus bienes y cargos para expandir su búsqueda espiritual. Emprendió viaje al sur de Francia hasta llegar al monasterio de Molesmes, en Borgoña. En 1084, con la autorización del obispo Hugo de Grenoble y junto a seis compañeros, se estableció en la región de Chartreuse para fundar la Orden de los Cartujos. Se trataba de una orden monástica contemplativa y ascética de la Iglesia Católica. Sus bases combinaban la vida solitaria en celda, el silencio, la austeridad y las acciones comunitarias. Allí, los fieles dedicaban sus días a la oración, la lectura de material bíblico y el trabajo por la fe.
En 1090 el papa Urbano II le solicitó que viajara a Roma para que realizara ciertos aportes intelectuales a la Iglesia. Sin embargo, luego de un tiempo de labor, Bruno solicitó volver a retirarse para dedicarse a su espiritualidad, por lo que se le autorizó residir en Italia. Debido a su humildad, rechazó diferentes títulos y ofrecimiento del sumo pontífice. Dedicó sus últimos años a la fe, realizando un retiro contemplativo en el eremitorio de La Torre en Calabria.
San Bruno de Colonia falleció el 6 de octubre de 1101. Luego de su muerte, sus monjes compañeros compartieron relatos de su vida a diferentes monasterios de Europa, un registro testimonial que buscaba destacar su austeridad y devoción por la fe. Su profunda santidad de vida y su reputación como un hombre de gran espiritualidad y lucha contra el mal le hicieron ser invocado contra la posesión demoníaca y maleficios.
A pesar de su reconocimiento, su figura no fue celebrada hasta siglos después, debido al perfil bajo de los cartujos. En 1514, el papa León X autorizó realizar diferentes festejos en su honor y, en 1674, el papa Clemente X instauró un día en su honor para que fieles en todo el mundo puedan recordarlo.
Oración a San Bruno para pedir su ayuda
Oh Dios, Padre misericordioso, que llamaste a san Bruno a la soledad del desierto para fundar la Orden de la cartuja;
te pedimos que por su intercesión nos libres de las tristezas de este mundo y nos concedas el don de la paz y la alegría espiritual que has prometido a quienes perseveran en buscarte.
Amén.
