Paro de trenes: cómo funciona la línea Roca este viernes 26 de septiembre

El funcionamiento de la línea Roca se vio afectado este viernes 26 de septiembre. Usuarios sufrieron demoras y cancelaciones tras una serie de medidas de fuerza y la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno Nacional. Trenes Argentinos informó que las líneas Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa operan sin inconvenientes.

¿Cómo funciona el Tren Roca?

El Tren Roca circula con demoras y cancelaciones debido a problemas operativos. El ramal Temperley - Gutiérrez se encuentra interrumpido por problemas técnicos.

Estado de las líneas de trenes

A pesar de las complicaciones iniciales, la mayoría de las líneas de trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) operan con normalidad. Según la aplicación oficial de Trenes Argentinos, así está el estado de los servicios:

Tren Sarmiento: Los ramales Once-Moreno, Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos circulan con frecuencia habitual.

Tren Mitre: El servicio de los ramales Retiro-Tigre, Retiro-J. L. Suárez, Retiro -Mitre, y Villa Ballester-Zárate presentan retrasos.

San Martín: El servicio que viaja entre Retiro - Pilar / Dr. Cabred circula con frecuencia habitual.

Belgrano Sur: Los ramales Buenos Aires-M. C. G. Belgrano y Buenos Aires - González Catán circulan con frecuencia habitual. Los trenes del ramal Dr. Sáenz-M.C.G. Belgrano circulan con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano por obras.

Tren de la Costa: El servicio que circula entre Vicente López y Tigre no presenta retrasos en su cronograma.

El motivo de las demoras

El miércoles 24 de septiembre, Trenes Argentinos denunció “una medida de fuerza sorpresiva y encubierta de La Fraternidad, gremio que nuclea a los conductores”. Esta medida implicó que las formaciones viajaran a 30 km/h, lo que provocó demoras y cancelaciones.

Inicialmente, se esperaba que la medida de fuerza durara 24 horas, pero se extendió hasta el jueves. Fuentes de La Fraternidad indicaron que continuaría “hasta que las empresas empiecen a tomar medidas al respecto”.

La postura del gremio La Fraternidad

El gremio ferroviario aclaró que no se trataba de una medida de fuerza. “Estamos trabajando para tomar las precauciones necesarias por el estado de la vía y la señalización defectuosa. En algunos ferrocarriles falta personal por retiros voluntarios”, detallaron desde el gremio.

Intervención del Gobierno

Después de que las reuniones con los representantes del gremio fallaron, el ministerio de Capital Humano emitió la conciliación obligatoria en el dia de ayer.

