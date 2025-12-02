Pronóstico en el AMBA: humedad, altas temperaturas y “lluvia de verano”, según el último reporte del SMN

Luego de un fin de semana marcado por las fuertes tormentas y un descenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera que las condiciones mejores en los próximos días y el calor vuelva a instalarse en la Ciudad y el conurbano, con máximas que superarán los 30 grados.

Según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir de este martes las condiciones mejorarán, con una jornada parcialmente nublada durante todo el día, una temperatura mínima que comenzó en 17°C y una máxima de 27 grados. Para el miércoles y los días siguientes, en tanto, se prevé una disminución gradual de la nubosidad y un ascenso de la temperatura que el viernes alcanzará los 33°C.

Las temperaturas estimadas para este viernes. SMN

Según el parte, el jueves se prevé un amanecer con 20ºC, cielo algo nublado y viento leve del noroeste. El sol y el suave descenso de aire templado empujarán al mercurio a una tarde veraniega con una máxima que sobrepasará los 30ºC y se preparará para la jornada fuerte del día siguiente. La circulación de aire cálido sostendrá la temperatura nocturna y dejará una noche con un cierre con 26ºC.

El viernes será otro día a pleno sol con aire caliente, 22ºC de mínima, viento moderado y cielo mayormente despejado. La tarde, en tanto, llegará hasta los 33 grados. Por la noche las condiciones comenzarán a cambiar con la llegada de aire fresco desde el río que generará un descenso de temperatura más marcado, un importante aumento de la nubosidad y una ligera inestabilidad.

De cara a las altas temperaturas, el organismo nacional recomendó tomar mucha agua durante todo el día; consumir alimentos frescos como frutas y verduras; usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros; protegerse del sol; y prestar atención a lactantes, niños y personas mayores.

Por primera vez en varias semanas, hasta ahora no hay avisos por tormentas para el fin de semana. Si bien se espera mucha nubosidad, el viento sudeste mantendrá las lluvias a raya y con solo probabilidades durante la madrugada del sábado. A lo largo de la jornada se mantendrá el cielo nublado y la circulación de aire fresco, lo que dejará el termómetro en 27ºC. Condiciones similares se darán el domingo, con mucha nubosidad, vientos del sudeste y una máxima aún más baja.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

Las alertas para este martes

Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay una alerta amarilla por tormentas para este martes 2 de diciembre. Las dos provincias bajo advertencia son Jujuy y Salta, en donde se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El SMN indicó que en las zonas alcanzadas se prevén tormentas, algunas localmente fuertes, que podrán provocar lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

Ante este tipo de alerta, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes: