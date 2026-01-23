Qué dice el último parte médico de Bastián, difundido este viernes 23 de enero

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió este viernes un reporte sobre el estado de salud de Bastían, el niño de ocho años que protagonizó un choque en Pinamar. El paciente permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) tras el siniestro vial ocurrido en la zona de La Frontera.

Qué dice el último parte médico de Bastián

El último parte médico oficial indica que el niño no presenta cambios en su cuadro clínico y mantiene un pronóstico reservado bajo estricto control médico. El documento que difundió la cartera sanitaria bonaerense confirma que el paciente sigue en la sala de cuidados críticos del establecimiento marplatense.

Nuevo parte medico de Bastian

Los estudios de alta complejidad que los doctores realizaron este jueves detectaron lesiones cerebrales y cervicales severas que afectan la estabilidad del menor de edad. El texto completo de la institución informó que: “El paciente de 8 años internado en este hospital desde el pasado 15 de enero continúa bajo estricto control médico, pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva y no presenta cambios en relación al último parte emitido”.

Los especialistas del Hiemi monitorean de forma permanente la actividad neurológica y la respuesta de los signos vitales frente al tratamiento. Los golpes derivados del impacto entre los rodados generaron daños importantes en el sistema nervioso central.

Matias Morla, abogado del padre de Bastian

Los médicos pediatras que asistieron a la víctima en la playa de Pinamar brindaron los primeros auxilios necesarios para que el niño ingresara con vida al quirófano. La rapidez de esa intervención inicial en la arena resultó clave para el proceso posterior de estabilización. El menor de edad atravesó dos cirugías abdominales urgentes por daños severos en sus órganos internos antes de su traslado a la ciudad de Mar del Plata.

Intervenciones médicas y asistencia respiratoria

El cuerpo médico resolvió la realización de una traqueotomía ante las dificultades para retirar la asistencia mecánica respiratoria de forma exitosa. Bastián recibió sedación desde su ingreso al hospital con el fin de controlar la presión craneal y facilitar su estabilidad hemodinámica.

Los especialistas intentaron quitar el respirador artificial en diversas oportunidades pero el pequeño no mostró señales de autonomía para abastecer sus vías aéreas por medios propios. Los estudios de diagnóstico por imágenes revelaron inflamación en la zona craneal durante los primeros días de hospitalización.

Los cirujanos colocaron una válvula de monitoreo en dos oportunidades para medir la presión y detectar sangrados internos de forma temprana. El hospital donde se encuentra el niño es el único establecimiento público de alta complejidad en la región para atender estos casos críticos.

El niño viajaba sobre las piernas de su padre y sin cinturón de seguridad al momento del choque Marcelo Manera - LA NACION

Cómo se desarrolla la investigación judicial del siniestro

La justicia de Pinamar ordenó peritajes mecánicos sobre los vehículos involucrados para determinar la dinámica exacta del choque frontal en la parte alta de una duna. El fiscal del caso imputó a los dos conductores y al padre de la víctima, Maximiliano Jerez, por el delito de lesiones culposas agravadas.

El hombre viajaba con su hijo sobre sus piernas en el asiento trasero de un vehículo UTV al momento de la colisión. Los peritos constataron que el niño no utilizaba el cinturón de seguridad y que el rodado transportaba a cinco personas en total.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Darío Palavecino.