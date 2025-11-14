Quién era la joven que murió atropellada por un colectivo en Rosario

Una estudiante de enfermería de 23 años murió este miércoles en Rosario tras un accidente de tránsito. La joven, que murió atropellada por un colectivo, circulaba en bicicleta por el barrio de Belgrano, en Rosario. El conductor de una camioneta abrió la puerta de su vehículo, la golpeó y provocó su caída al asfalto, donde un ómnibus de transporte público la arrolló.

La trágica muerte de Milagros Rocío Peña

La víctima del siniestro fue identificada como Milagros Rocío Peña, de 23 años. Era estudiante de la Licenciatura en Enfermería en la Facultad de Ciencias Médicas, una institución dependiente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Residía junto a su madre, Graciela, en el barrio de Belgrano, en la misma zona donde ocurrió el hecho.

Milagros Rocío Peña tenía 23 años al momento del accidente

Según la información que publicó el portal Rosario 3, Peña era hija única. Además de sus estudios universitarios, tenía un trabajo para colaborar con la economía familiar. Su madre padece problemas de salud, por lo que su aporte era un soporte fundamental para el hogar. Ambas vivían juntas en esa área del oeste de la ciudad.

Cómo fue el accidente en Mendoza y Nicaragua

El siniestro vial ocurrió el miércoles por la tarde en la intersección de las calles Mendoza y Nicaragua. Milagros Rocío Peña se desplazaba en su bicicleta por la calle Mendoza en dirección al centro de la ciudad. A mitad de cuadra, el conductor de una camioneta que estaba estacionada abrió la puerta del vehículo sin advertir su presencia.

El impacto de la puerta desestabilizó a la ciclista y provocó su caída sobre el pavimento. En ese mismo instante, un colectivo de la línea 153 que transitaba a su lado no logró frenar a tiempo. La joven quedó debajo de las ruedas traseras del transporte público, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos que difundió el medio santafesino La Capital.

El colectivo involucrado en el hecho pertenecía a la línea 153 Gentileza La Capital

La respuesta tras el siniestro y la causa judicial

Luego del impacto, el chofer del colectivo descendió de la unidad. El hombre le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima. Los vecinos de la zona, por su parte, llamaron a los servicios de emergencias para solicitar asistencia médica urgente.

Una ambulancia demoró 20 minutos en llegar al lugar. El personal de salud continuó con los intentos de reanimación para recuperar sus signos vitales. Pese a los esfuerzos, Peña murió en el lugar del accidente.

Las autoridades demoraron tanto al conductor de la camioneta como al del colectivo hasta la finalización de las pericias en el sitio. La causa judicial se caratuló como homicidio culposo en accidente de tránsito.

Peña era hija única y vivía junto a su madre, Graciela

El comunicado de la Universidad Nacional de Rosario

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, donde Peña cursaba su carrera, emitió un comunicado oficial para expresar su pesar por el suceso. La institución lamentó la pérdida de una integrante de su comunidad educativa y envió condolencias a sus allegados.

“Informamos con profundo dolor el fallecimiento de Milagros Rocío Peña, estudiante de nuestra casa de estudios. Lamentamos tan valiosa pérdida y acompañamos a familiares, amigos y compañeros”, expresó la institución académica en el texto que difundió tras conocerse la noticia.

