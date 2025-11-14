El acuerdo entre Argentina y EE.UU. ahora entra en la etapa legal; la Selección juega hoy con México y con Angola
Además, la directora de un colegio en City Bell terminó internada por una gresca con padres de alumnos; EE.UU. refuerza sus operaciones en el Caribe; sigue el juicio por la muerte de Cecilia Strzyzowski. Estas son las noticias de la mañana del viernes 14 de noviembre de 2025
LA NACION
- El acuerdo marco de comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Argentina, anunciado el jueves, pasa ahora al terreno técnico. Los equipos legales de Estados Unidos y de la Argentina deberán coordinar que cada aspecto del acuerdo se adapte a las legislaciones locales. El acuerdo marco incluye eliminación de barreras no arancelarias, acceso a los mercados agrícolas, alineación en materia de seguridad económica, exploración de oportunidades comerciales mutuas, entre otras cosas.
- La violencia escolar escaló ayer en la Escuela Primaria 80 de City Bell, en La Plata, donde un grupo de padres y alumnos atacó a docentes y directivos, y que terminó con la directora del establecimiento internada. La secuencia comenzó en pleno recreo cuando dos alumnos y una alumna empezaron a golpearse entre ellos en el patio. Las autoridades llamaron a los padres de los alumnos, y estos terminaron trenzándose en golpes con los docentes.
- No hay pruebas y no hubo un plan criminal para matar. En estos dos puntos se basaron las defensas del matrimonio Sena en sus alegatos finales durante el juicio para desligarse del femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski, que estaba casada con César, el hijo de ambos. La fiscalía pide perpetua para ambos por el vínculo con el asesinato, del que se acusa a César.
- El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves el lanzamiento de una operación denominada Lanza del Sur, en el marco del despliegue de la flota que patrulla el Caribe con el presunto objetivo de combatir el narcotráfico. El anuncio representa una escalada en la tensión que cunde en el Caribe desde la movilización ordenada por Trump y los repetidos ataques contra presuntas “narcolanchas” y sumergibles de narcotraficantes.
- La Selección Argentina Sub-17 se enfrentará este viernes a las 11.45 con México por los 16vos de final del Mundial Sub 17 en Qatar. Un rato más tarde, a la 1 de la tarde, la Selección mayor disputará un amistoso frente a Angola.
