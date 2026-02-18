Quién es la influencer que volcó con un cuatriciclo en Pinamar y se encuentra en grave estado

Una mujer de 33 años quedó internada en estado crítico tras volcar en un cuatriciclo en Pinamar. La víctima fue identificada como Florencia Rastelli Mella. Su caso tomó mayor trascendencia en las últimas horas por su perfil de emprendedora e influencer.

Rastelli Mella fue trasladada de urgencia el domingo desde el Hospital Municipal de Pinamar a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde se encuentra internada en terapia intensiva con un cuadro muy delicado.

Florencia Rastelli Mella junto a a su esposo. Captura de Instagram

Según trascendió, la mujer iba sola al mando de un cuatriciclo y volcó en la zona conocida como La Frontera.

Emprendedora de perfumes

Oriunda de La Plata, Mella es abogada graduada de la Universidad Católica de La Plata (UCALP). También es influencer de estilo de vida, según detalla en su cuenta @byflor.rastelli, seguida por más de 10.000 usuarios.

Además, es la creadora de Paque & Cocö, una marca de perfumería fina ambiental y decoración para el hogar con 12 franquicias distribuidas en distintos puntos del país.

En las últimas horas, se publicó una historia en su perfil de Instagram con una foto en la que se pedía rezar por su recuperación: “Mi hermosa comunidad, hoy los necesito más que nunca”.

Según había contado en sus redes sociales, durante este verano la empresa tuvo cinco espacios activos en la costa: Cariló, Mar de las Pampas, Valeria del Mar, Costa Esmeralda y Pinamar. Su presencia allí respondía al seguimiento del funcionamiento comercial en plena temporada.

Respecto de su vida personal y familiar, como puede verse en el contenido que compartía, Florencia está casada y es madre de dos hijos.