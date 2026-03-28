Se avecinan 72 horas de un frente con tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento: las zonas afectadas

El SMN advirtió sobre la inestabilidad que reinará durante el fin de semana, con temperaturas por encima de los 20 grados; las recomendaciones del organismo para estos primeros días otoñales en AMBA y otras provincias
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la presencia de precipitaciones abundantes y ráfagas de viento que impactarán en el AMBA y en diversas provincias durante el fin de semana. Esta situación meteorológica es producto de un frente cálido que traerá humedad y aumento de temperatura, mientras el otoño comienza a asentarse.
El cambio más notorio en las condiciones climáticas se registrará durante las primeras horas del sábado, donde se incrementará indefectiblemente el nivel de inestabilidad.
Pronóstico del tiempo en la Ciudad
El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) muestra una progresión de temperaturas y nubosidad durante la semana.
La inestabilidad climática llegará con mayor fuerza durante el fin de semana, ya que el sábado la temperatura máxima alcanzará los 25°C y la mínima se situará en 21°C, con una probabilidad de tormentas de entre el 10% y el 40%. En tanto, el domingo la temperatura máxima escalará a los 30°C y la mínima llegará a los 23°C.
Las provincias afectadas por la alerta amarilla
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego rigen bajo la alerta amarilla, con vientos que rondarán entre los 40 y los 65 kilómetros por hora y ráfagas mayores a los 110 kilómetros por hora. Asimismo, se espera que las lluvias pronosticadas acumulen aproximadamente entre los 15 y 30 milímetros.
💨 Mirá esa nube de polvo que se desplaza sobre el océano Atlántico... y no es solo polvo.— SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 26, 2026
🌬️ Viene desde la Patagonia, levantada por los vientos intensos de las últimas horas, y cumple una función clave: fertilizar el océano. ➡️ pic.twitter.com/0z451FaX32
Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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