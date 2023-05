Su hijo perdió las zapatillas, pidió ayuda para encontrarlas y lo que sucedió conmovió a todos: “Me llenó el alma”

escuchar

Una situación angustiante se convirtió en una ola de solidaridad. Hace dos semanas, Valeria Mansilla, de 40 años, compartió un episodio que protagonizó su hijo Yael, de 15, cuando perdió unas zapatillas de básquet en un predio de un gimnasio de Río Gallegos, Santa Cruz. “Si alguien las tiene, por favor, que las devuelva. Ahora se vienen los Juegos Evita y no tiene nada para ponerse”, escribió la mujer en un grupo de Facebook de la ciudad. Y apuntó: “Si las venden o las ven, por favor, me avisan. No están nada accesibles y costó mucho comprarlas”.

Valeria trabaja en el rubro de transporte y en una feria de ropa. Sus dos hijos, de 15 y 12 años, acuden todas las tardes a jugar al básquet en el predio municipal de Lucho Fernández. Pero aquel día, el mayor de los hermanos se llevó un disgusto, luego de que se diera cuenta de que no tenía sus zapatillas en la mochila. “Los fue a buscar su papá y, a una cuadra, advirtió que le faltaban. Volvieron de inmediato al gimnasio, pero ya no estaban y nadie sabía nada”, señaló Mansilla a LA NACION.

Valeria compartió la desaparición de las zapatillas en Facebook Facebook: Vale Ria

“Esa tarde, volvió a casa muy triste, ya que costó mucho sacrificio conseguir esas zapatillas y las cuidaba muchísimo”, señaló. Fue entonces cuando la mujer decidió acudir a las redes sociales para difundir su llamado a la solidaridad, ya que su hijo se enfrentaría a la competencia de los Juegos Nacionales Evita, que se desarrollan de manera anual a cargo de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, y no contaba con un calzado para ello.

(Imagen ilustrativa). Perdió sus zapatillas de baloncesto pero la historia dio un giro inesperado Unplash

Y agregó: “Cuando lo vi tan triste y enojado, agarré mi celular y le pedí fotos de las zapatillas. Las mamás de otros niños que también juegan al básquet me escribieron, porque querían organizar una rifa para juntar dinero y volver a comprarlas. También se ofrecieron otras personas con la donación de premios”.

Desató una ola de solidaridad entre los vecinos

“Al día siguiente, una mamá me entregó unas zapatillas. Mi hijo se puso muy feliz porque ya podría jugar en el torneo”, relató Valeria. Además, también recibió incontables donaciones de calzado por parte de los ciudadanos de la provincia.

Pero la historia dio un giro impensado, que ni Mansilla ni su hijo esperaban. “Me llegó un mensaje de un hombre que decía que tenía la mochila con las zapatillas de mi hijo. Pasamos por su casa a buscarlas y la felicidad de mi hijo me llenó el corazón”, señaló la mujer.

Un emotivo gesto

Cuando aparecieron las zapatillas que el adolescente cuidó con tanto cariño, ya contaba con las generosas donaciones que sus vecinos decidieron aportar. Así que tomó una decisión: entregárselas a sus compañeros que no contaran con un calzado para jugar. “Me sugirió que compartiera en Facebook un agradecimiento gigante para todos los que lo ayudaron y que consultara por chicos que les gustara el básquet y necesitaran unas zapatillas”, contó la madre.

Valeria Mansilla agradeció el apoyo a sus vecinos Facebook:. Vale Ria

“¡Las zapatillas aparecieron! A los donantes, vamos a ayudar a los compañeritos de mi hijo, que no tienen”, contó en la publicación de la red social. Y señaló: “Mi hijo está feliz por la colaboración de todos, gracias por su solidaridad. Si quieren seguir colaborando, tenemos varios compañeritos para seguir ayudando”.

Posteriormente, Mansilla relató: “También animamos a seguir colaborando para estos chicos y las personas se seguían sumando a ayudar. Ahora, mi hijo tiene muchas ganas de ayudar a sus compañeros y les donó las zapatillas a los otros chicos”.