Todo lo que tenés que saber para manejar en Brasil: documentación, papeles del auto, velocidades máximas y señalética

Brasil es uno de los destinos más elegidos por los argentinos para viajar en auto, especialmente durante la temporada alta del verano. Sus playas, ciudades turísticas y rutas extensas hacen que muchos opten por cruzar la frontera con su propio vehículo. Sin embargo, manejar en el país vecino implica adaptarse a normas de tránsito específicas y cumplir con ciertos requisitos obligatorios.

A su vez, se debe tener en cuenta la documentación adecuada para poder conducir allí y sus normas locales, como los límites de velocidad, la señalética y las reglas de tránsito. Conocer estas reglas antes de salir de viaje no solo ayuda a evitar multas, sino que también permite circular con mayor seguridad y tranquilidad durante todo el viaje. Una conducción responsable es la clave para recorrer Brasil sin inconvenientes y aprovechar al máximo la experiencia.

Algunas personas eligen viajar a Brasil en auto, por lo que deben tomar en cuenta las normas de tránsito allá Shutterstock

A continuación, todo lo que tenés que saber para manejar en Brasil:

1 Documentación obligatoria para circular en Brasil

Para manejar en Brasil como un argentino es obligatorio llevar la siguiente documentación:

DNI o pasaporte vigente .

. Licencia de conducir argentina vigente y habilitante para el tipo de vehículo que se usa allí.

vigente y habilitante para el tipo de vehículo que se usa allí. Cédula verde o cédula azul si el conductor no es el titular del vehículo.

o si el conductor no es el titular del vehículo. Seguro del automotor con cobertura internacional, donde Brasil figure de forma explícita.

Es aconsejable chequear con mucha atención la documentación de manera previa antes de viajar, dado que puede ser solicitada en controles policiales o de tránsito, que son frecuentes en rutas y zonas urbanas. Además, estos suelen ser solicitados en los pasos fronterizos. Si no se cuenta con los papeles necesarios, puede causar un problema.

2 Papeles del auto y requisitos del vehículo

Además de la documentación básica, es importante que el vehículo se encuentre en condiciones reglamentarias. Es recomendable llevar:

Dominio en los cristales y Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día.

Comprobante de patente al día.

Balizas portátiles.

Chaleco reflectivo.

Matafuego vigente y correctamente sujeto.

Si bien no siempre se solicitan, pueden ser requeridos en controles o ante un incidente.

¿Qué no puede faltar en el auto para viajar a Brasil? Alf Ribeiro - Shutterstock

3 Límites de velocidad

Brasil controla estrictamente el exceso de velocidad mediante radares fijos y móviles. Por lo tanto es esencial respetar los límites establecidos para evitar multas. Estos varían según el tipo de vía:

Zonas urbanas: entre 40 y 60 km/h.

entre 40 y 60 km/h. Rutas: hasta 80 km/h.

hasta 80 km/h. Autopistas: entre 100 y 110 km/h.

Es aconsejable ser muy riguroso en este punto, dado que las multas por exceso de velocidad pueden ser elevadas y se aplican incluso a vehículos extranjeros.

4 Señalización vial

La señalización vial en Brasil es similar a la argentina, aunque se encuentra en portugués. Las señales utilizan símbolos internacionales y colores estándar.

Algunas palabras clave que conviene reconocer son “Velocidade máxima” (velocidad máxima) y “Desvio” (desvío). Prestar atención a la señalización es fundamental, especialmente en zonas urbanas y accesos a ciudades turísticas.

5 Normas de tránsito importantes

En Brasil rige el alcohol cero ante el volante Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires - Archivo

Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.

para todos los ocupantes del vehículo. Prohibición total y absoluta de usar el celular al volante .

. Sigue la norma de alcohol cero , por lo que conducir bajo sus efectos está severamente sancionado.

, por lo que conducir bajo sus efectos está severamente sancionado. Siempre tener las luces bajas encendidas en las rutas.

6 Consejos prácticos para manejar en Brasil