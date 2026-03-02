Hoy hay paro docente: cuándo empiezan las clases en la provincia de Buenos Aires

Este lunes 2 de marzo hay un paro docente nacional, el cual afectará el inicio de clases en 15 provincias, como es el caso de Buenos Aires. En ese sentido, muchos padres se preguntan hasta cuándo dura la medida de fuerza y cuándo empezará el ciclo lectivo.

Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación) llamó a un paro nacional docente para hoy, lunes 2 de marzo. La decisión se tomó en el Congreso Ordinario y el Congreso Extraordinario de la organización del pasado martes 20 de febrero y se ratificó en diferentes momentos de la semana pasada.

La convocatoria de Ctera a un paro nacional docente y una movilización al Congreso Instagram

Esta medida de fuerza implica que no inicie el ciclo lectivo en la fecha estipulada y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país. En ese sentido, llamaron a una marcha que se concentrará en el Cabildo en Avenida de Mayo y Bolívar a partir de las 11.30 para dirigirse al Congreso.

Además, ofreció un listado con los reclamos que impulsa Ctera con el paro nacional docente:

Convocatoria inmediata a la paritaria nacional docente.

Aumento salarial que supere la inflación y permita recuperar el poder adquisitivo.

Restitución del FONID y de los fondos nacionales para educación.

Incremento urgente del presupuesto educativo y aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Rechazo a la Ley de Libertad Educativa y a toda iniciativa que mercantilice la educación.

Condiciones dignas de trabajo: infraestructura escolar adecuada, conectividad y recursos pedagógicos.

Estabilidad laboral y defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

No a la reforma laboral regresiva ni a las políticas de ajuste que afectan a la educación pública.

Solidaridad y acompañamiento a las y los docentes de AMP La Rioja, y a todas las organizaciones sindicales docentes que luchan en defensa del salario y las condiciones de trabajo.

Sonia Alesso, Secretaria General de Ctera, sobre el paro nacional docente de hoy, lunes 2 de marzo

Sonia Alesso, Secretaria General de CTERA, se pronunció al respecto: “Estamos en un inicio del año muy pero muy complejo”. Puntualizó que el sector educativo viene haciendo estos reclamos “todo el año pasado con acciones, con movilizaciones, con actos, con medidas de fuerza, con acciones provinciales y nacionales” para pedir un presupuesto educativo y más inversión educativa.

“Un docente con dos cargos está perdiendo más de 300 mil pesos por mes, más la deuda acumulada, estamos hablando de casi cinco millones de pesos desde el inicio de la gestión de Javier Milei”, detalló. Y agregó que la decisión de un paro nacional docente surgió por “la no convocatoria paritaria, a pesar de que tenemos una medida cautelar que le indica al gobierno nacional que debe convocar a los sindicatos docentes nacionales a la paritaria”.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) ratificó su adhesión al cese de actividades que propuso Ctera. En un comunicado, reforzó que el ejercicio del derecho a huelga “es un derecho superior, no una licencia laboral”. En ese sentido, solicitó a quienes inicien tareas en un nuevo puesto laboral den aviso a la escuela en la que deban hacer toma de posesión el lunes 2 de marzo y notificar que van a ejercer el derecho a huelga. La institución educativa deberá realizar un alta administrativa en SUNA para cargar ese día consignando “adhesión al paro”. “Se efectúa la toma de posesión efectiva el primer día en el que se realicen tareas”, puntualizó el documento.

El inicio de clases en la provincia de Buenos Aires se retrasará un día Fabian Marelli

En tanto, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) también convocó a un paro nacional docente para este lunes 2 de marzo. “Reafirmamos que la democracia argentina se sostiene sobre tres pilares irrenunciables: Memoria, Verdad y Justicia, y expresamos el absoluto rechazo tanto al proyecto de Modernización Laboral como a las iniciativas de reforma educativa impulsadas por el Gobierno nacional, por considerar que constituyen un grave retroceso histórico en materia de derechos laborales, educativos y sociales, que afecta directamente el presente y el futuro de la docencia, de la educación pública argentina y de toda la clase trabajadora”, detalló el gremio en un comunicado, en línea con Ctera y sus reclamos.