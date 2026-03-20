Un hombre murió tras chocar con su camioneta contra el arco que divide San Luis y La Pampa

Un hombre falleció este viernes al chocar contra el arco que divide la provincia de San Luis con La Pampa. El conductor circulaba en una Toyota SW4, que quedó incrustada en la base de la estructura de hormigón. El accidente movilizó a las fuerzas de seguridad de ambas jurisdicciones.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 55 de San Luis, en el punto que la conecta con la Ruta Provincial 105 de La Pampa. La camioneta se desvió de su trayectoria por motivos que la policía aún investiga e impactó contra el arco de cemento; provocó daños totales en la parte delantera del vehículo, según publicó el diario local Mejor Informado.

Personal de la Comisaría 43 de Arizona y Bomberos Voluntarios de Victorica asistieron al lugar de la colisión y los rescatistas hallaron al hombre atrapado dentro del habitáculo. El equipo de bomberos usó herramientas especiales para liberar el cuerpo del interior del vehículo.

Una ambulancia de la localidad de Arizona arribó al sector del accidente minutos más tarde. El médico a cargo constató que el sujeto no presentó signos vitales al momento de la asistencia. Las autoridades policiales confirmaron que la víctima poseía domicilio en la ciudad de Cipolletti, aunque su identidad no trascendió de manera oficial.

El personal de salud trasladó el cuerpo al hospital de Arizona para hacer las pericias correspondientes, donde destacaron que la banquina del sector tenía charcos de agua y césped húmedo. Los agentes de seguridad trabajan en la zona para determinar si eso tuvo que ver con las causas del despiste. Los peritos presumen la insidencia de las fuertes lluvias, que se dieron durante la madrugada del viernes.

La Toyota SW4, incrustada en el arco. (LM Cipolletti)

La investigación preliminar descartó la participación de otros autos en el sinisetro y los restos de la camioneta permanecieron en el lugar para que los efectivos completaran la toma de muestras y el peritaje.

El portal de noticias InfoHuella informó que el sitio del choque se ubica a 23 kilómetros de Victorica y a 31 kilómetros de Arizona.