Una especialista señaló cuál es el mejor horario para cenar y favorecer la digestión

¿A qué hora me conviene cenar? Esa duda es compartida por miles de personas cuyo objetivo es irse a dormir livianos. Ana Chezzi estuvo en los estudios de LN+, donde reveló cuál es el mejor horario para hacer la última comida del día y favorecer la digestión. Además, la nutricionista develó un tip clave sobre el consumo de agua antes de acostarse.

“Para dormir bien a la noche lo central es dosificar la cantidad de leche, de crema y de manteca“, explicó Chezzi. “Esto para digerir y hacer bien la digestión”, detalló.

“Lo ideal sería comer tipo ocho de la noche. Después estar en familia y finalmente dormir. Lo ideal es que la cena sea muy liviana. Si comés medialunas con dulce de leche a la mañana, lo digerís durante el día“, aconsejó la experta.

En palabras de Chezzi, “el aparato digestivo trabaja todo el tiempo: no espera a que uno se despierte“.

Cómo favorecer la digestión

Consultada sobre la mejor estrategia para asimilar lo que comemos, Chezzi sostuvo: “Hay que tener en cuenta las grasas que hubo en la comida de la cena, más si son procesadas y el cuerpo no entiende qué son”.

“Por esto, después de cenar, lo mejor es dejar pasar, por lo menos, una hora”, subrayó y agregó: “Si bien no es imposible, es más caro comer sano que comprar un paquete de fideos y tirarle crema”.

Antes de la cama: ¿agua sí o agua no?

Por la noche, mucha gente acostumbra a llevarse un vaso de agua a la mesita de luz. Sobre esto, la nutricionista aclaró: “Tomarse ese vaso antes de irse a dormir no es lo mejor porque licúa los jugos digestivos”.

“Si cenamos pesado, hay que tratar de evitar el agua antes de dormir”, insistió Chezzi y subrayó: “El agua es mejor tomarla antes de comer y durante todo el día, para cubrir un litro y medio o dos litros cada veinticuatro horas”.

A ciertas horas, ciertos alimentos

Durante su exposición en los estudios de LN+, Chezzi segmentó las franjas horarias ideales para consumir determinados alimentos.

“En el desayuno, lo ideal es comer proteínas y una cantidad normal de grasas saludables. El hidrato de carbono también es útil, pero no si te sentás ocho horas en una oficina. El hidrato es mejor comerlo si te vas a entrenar", enumeró.

Un tip para padres

“Muchos padres creen que darles a sus hijos un paquete de galletas y una cajita con jugo es llenarlos de energía, cuando en realidad es puro azúcar”, explicó Chezzi. “Y estos alimentos tienen JMAF, que generan un pico de glucemia y están modificados para que sean adictivos”, remató.

En otro orden, la nutricionista se refirió al vínculo entre la alimentación y los diferentes estados de ánimo.

“Las frutas estuvieron siempre. Con la llegada del ser humano, ya existían. Lo mismo que con las verduras, los huevos y la carne”, teorizó Chezzi. En consonancia, detalló que “por día se pueden comer hasta cuatro yemas”.

“Cuando estás enojado, triste o deprimido, no te comés una ensalada”, reflexionó la profesional. “Sino algo alto en hidratos de carbono, que produce una sensación de placer enorme”, aseveró.

“Entonces, durante el tiempo que lo comés, vas a estar más feliz. Y es ahí cuando se empieza a producir un círculo vicioso en el que, cada vez que te sentís mal, vas a la heladería”, cerró Chezzi.