Las universidades de todo el país presentan su oferta académica para el ciclo lectivo 2026. Esta actualización incluye nuevas carreras universitarias con planes de estudio orientados a la biotecnología; la inteligencia artificial y el desarrollo de negocios estratégicos. La renovación responde a la necesidad de cubrir perfiles profesionales híbridos en un entorno de transformación digital constante.

Una por una: cuáles son las nuevas carreras universitarias en la Argentina

La oferta educativa para el presente ciclo lectivo incorpora los siguientes títulos:

Licenciatura en Biotecnología en la UBA

en la UBA Licenciatura en Inteligencia de Negocios en la USAL

en la USAL Licenciatura en Finanzas Digitales ; IA y Ciencia de Datos y Diseño Estratégico en la UADE

; y en la UADE Comercio y Negocios Globales ; Finanzas ; Farmacia y Bioquímica en la sede porteña de la UCA

; ; y en la sede porteña de la UCA Ingeniería en Biotecnología y Licenciatura en Ciencias del Comportamiento en el ITBA

y en el ITBA Licenciatura en Bioinformática en el IUDPT

La Ingeniería en Biotecnología del ITBA integra biología y química para el desarrollo de tecnologías basadas en sistemas vivos Sagpya

Qué se espera de las nuevas carreras y que innovaciones incorporan

La UBA integra la participación de las facultades de Farmacia y Bioquímica; Agronomía; Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Veterinarias para su nueva propuesta. Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, explicó a LA NACION: “Es la primera carrera que tiene este componente interdisciplinario, donde cuatro unidades académicas participan en el dictado”.

La USAL incorporó la Licenciatura en Inteligencia de Negocios (Business Intelligence). El plan de estudios combina un 30% de formación técnica en lenguajes de datos con un 70% de contenidos en digitalización; negocios y visión humanística. El decano Claudio M. Flores señaló: “Al integrar tecnología, estrategia y visión humanística en una misma licenciatura, la institución se posiciona como pionera en Argentina”.

La Facultad de Ciencias Médicas incorporó la carrera de Farmacia con un enfoque en la investigación y producción de medicamentos Shutterstock - Shutterstock

Cómo es la oferta académica en finanzas y tecnología digital

La Licenciatura en Finanzas Digitales de UADE dura cuatro años y prepara estudiantes en la gestión de fintech; criptomonedas; blockchain y medios de pago. Florencia Scaturchio, directora de la carrera, comentó: “Las finanzas dejaron de ser solo números: hoy son tecnología, datos y experiencia de usuario”.

La institución también creó la Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. El programa aborda áreas como machine learning; inteligencia artificial generativa y procesamiento de lenguaje natural. La Licenciatura en Diseño Estratégico completa la oferta con una modalidad bilingüe donde el 22% de las materias se dictan en inglés. Turquesa Topper, directora de la carrera, sostuvo: “La licenciatura forma profesionales capaces de pensar y desarrollar proyectos con impacto”.

El programa en Bioinformática aplica herramientas de machine learning para analizar y modelar información biológica compleja

Las nuevas formaciones en salud y comportamiento humano

La UCA renovó opciones en sus cuatro sedes. En Buenos Aires incluyó las carreras de Farmacia y Bioquímica. Carlos Muñiz, secretario académico, indicó a LA NACION: “Se busca atender las necesidades actuales de la sociedad, que son dinámicas, especialmente con relación a los intensos cambios tecnológicos”. La sede porteña sumó además la Licenciatura en Comercio y Negocios Globales y la Licenciatura en Finanzas.

En la sede Rosario, la universidad lanzó la Licenciatura en Ciencias del Comportamiento. Este trayecto de cuatro años analiza qué motiva la conducta humana. La sede Paraná abrió Comunicación Digital e Interactiva. En Mendoza, la oferta se amplía con Gestión del Liderazgo y Desarrollo Organizacional; la Tecnicatura en Marketing Digital y profesorados en Educación Inicial y Primaria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Sarah Mota.