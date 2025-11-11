Una por una: estas son las líneas de colectivo que están de paro hoy, martes 11 de noviembre
El transporte público en el sur del conurbano bonaerense experimenta interrupciones este martes; choferes reclaman el pago de salarios adeudados
La zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta este martes 11 de noviembre un cese de actividades en varias líneas de transporte público, de las cuales siete ramales están inactivos debido a un reclamo salarial de los choferes de la empresa MOQSA. Los usuarios buscan alternativas ante la interrupción del servicio, debido a que la medida de fuerza se extiende desde el viernes pasado.
Un paro de colectivos impacta líneas que circulan principalmente por la zona sur del AMBA. Los choferes del grupo MOQSA, cuyas líneas recorren principalmente el territorio de Quilmes, cesaron sus actividades.
Si bien el Nuevo Halcón S.A. tampoco operaba, por lo tanto, no funcionaba la línea 148, que circula por Florencio Varela, Solano, Berazategui y Constitución. Pero tras un aumento salarial, se reactivó su servicio.
A continuación, se presenta el listado de líneas de colectivos que no prestan servicio este martes 11 de noviembre:
- 159
- 219
- 300
- 372
- 584
- 603
- 619
Motivo del reclamo
Los conductores de MOQSA exigen el pago de sus salarios en tiempo y forma. Los empleados afirman que las empresas no depositaron sus haberes y que esta situación ocurre con frecuencia.
La visión de las empresas tras el paro
MOQSA anunció por X que la medida de fuerza se levantaba a la medianoche. A pesar de este anuncio, los choferes decidieron continuar con el paro de forma indefinida hasta que se confirme el pago de sus salarios.
La voz de los empleados
Los delegados de los colectiveros de MOQSA declararon a LN+ que “hasta que no estén los sueldos, no salen los bondis”. Esta decisión se tomó tras una asamblea general realizada ayer.
Por otro lado, un chofer de la línea 383 declaró a LN+ que la situación de pagos parciales se repite “hace varios meses”. Precisó: “Ahora, estamos a martes y no aparece la plata. No cobramos”. Según su relato, el viernes se abonó a un grupo de empleados, el lunes a otro, “y quedan 70 compañeros sin cobrar”.
Sergio, chofer de la línea 383, expresó su frustración ante la necesidad de recurrir a medidas de fuerza para obtener sus salarios: “Cuando hacemos esto, que ya lo venimos haciendo hace meses, (el dinero) aparece al otro día. Ahora, apareció para algunos choferes” y agregó: “Llega un momento en que no podés, porque nos deben del mes pasado. Nosotros trabajamos para cobrar”. El chofer lamentó que solo a través de paros y protestas se logre destrabar el pago de haberes.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
