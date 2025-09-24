Triple crimen: el ministro de Seguridad bonaerense explicó en detalle por qué se inclinan por la pista narco en la investigación

Tras el hallazgo de los cadáveres de Brenda del Castillo, Lara Morena Gutiérrez y Morena Verry, las tres jóvenes que habían permanecido desaparecidas desde el viernes en La Matanza, el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso manifestó este miércoles en una rueda de prensa que las jóvenes “no sabían que caían en una trampa organizada por una organización de narcotráfico que perpetró una estrategia para asesinarlas”.

“Estamos convencidos de que fueron asesinadas el viernes”, puntualizó Alonso quien, además, resaltó que la Policía está avanzando en escalar en la organización narco responsable del triple femicidio.

Sobre el hallazgo de los cadáveres de las jóvenes, el ministro de Seguridad detalló: “Los cuerpos fueron encontrados entre las 3 y las 3.30 de la mañana. Las familias acaban de reconocer los restos en la morgue de Lomas de Zamora”.

En palabras de Alonso, los primeros indicios de la investigación “dan cuenta de una venganza narco” y que quienes perpetraron el crimen “actuaron con una estrategia planificada”.

Desde la óptica del responsable de la cartera de seguridad bonaerense, “las tres jóvenes fueron engañadas y en ese acto encontraron su muerte”.

Consultado sobre el avance de la investigación, Alonso recordó que la causa está bajo secreto de sumario. “Sabemos que ellas eran habituales de la zona de Flores, en este contexto habrían dado con algunos de los miembros de esta organización narco. Algún hecho que ocurrió habría dado en la venganza”, concluyó el ministro.