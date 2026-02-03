La Policía Científica y los Bomberos de la Ciudad establecieron el origen de la intoxicación que causó el fallecimiento de tres personas en un departamento de la calle Mercedes al 4400. Los investigadores identificaron una falla crítica en el mantenimiento e infraestructura del hogar en Villa Devoto.

Villa Devoto: qué revelaron las pericias sobre las tres muertes

Las pericias determinaron que el fallecimiento de la niñera y los dos niños ocurrió por una acumulación de monóxido de carbono en el ambiente. “Hubo acumulación de gases de combustión generados por el calefón instalado en el departamento, que no lograban ser expulsados correctamente al exterior”, indica el informe técnico de los Bomberos de la Ciudad.

Una niñera y dos niños murieron por intoxicación de monóxido de carbono en Villa Devoto

El hallazgo principal de los especialistas señaló una obstrucción con escombros en un tramo del conducto de ventilación del artefacto. Esta falla impidió que los residuos químicos de la combustión llegaran al conducto general del edificio y provocó su concentración letal dentro de la vivienda.

Cómo ocurrió la falla técnica en el departamento de Mercedes al 4400

Los expertos de la Policía Científica realizaron mediciones sobre el calefón y obtuvieron resultados positivos para la presencia de gases tóxicos. Según el material técnico que consta en la causa, “la combustión se producía, pero los gases no eran evacuados en su totalidad debido a una ventilación deficiente hacia el exterior”.

La investigación descartó una fuga de gas natural y centró la responsabilidad en la salida de humos defectuosa. Durante la inspección en la terraza, los efectivos confirmaron que la salida a cuatro vientos del edificio operaba con normalidad. El problema se localizó de forma exclusiva en la conexión interna del departamento afectado.

El inmueble de la calle Mercedes al 4400 fue el escenario de la tragedia por monóxido de carbono Camila Alonso

Los escombros en el caño de evacuación generaron una barrera física que derivó en la saturación del aire con gases inodoros. El personal de Metrogas trabajó en el sitio este lunes y cortó el suministro de gas de forma total en la edificación como medida preventiva hasta completar la revisión de todas las unidades.

Cuál fue el procedimiento de emergencia en el lugar del hecho

El operativo se activó el lunes tras un llamado a la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad. Una mujer alertó sobre el hallazgo de tres personas inconscientes en la vivienda. Al arribar al domicilio, los médicos del SAME constataron la muerte de la niñera, de 32 años.

Los dos hermanos, de dos y cuatro años, recibieron asistencia inmediata y fueron trasladados al Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta. Pese al esfuerzo del equipo médico en la guardia del centro de salud, ambos menores murieron poco después de su ingreso.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 caratuló el expediente como averiguación de causales de muerte. El fiscal Marcelo Roma ordenó la recolección de pruebas adicionales y los peritajes finales sobre las instalaciones para cerrar el informe de criminalística.

Qué antecedentes de intoxicaciones existen en Villa Devoto

El barrio registró un episodio similar en julio de 2025 en el que fallecieron cinco integrantes de una familia. En aquella oportunidad, las víctimas fueron Demetrio De Nastchokine, de 79 años; Graciela Just, de 74; Andrés De Nastchokine, de 43; Marie Lanane, de 42 y Elisa De Nastchokine, de cuatro.

Los peritos establecieron en ese caso que una caldera defectuosa y rejillas de ventilación tapadas con plástico originaron la tragedia. Estos sucesos recurrentes en la zona alertaron a las autoridades sobre la importancia del mantenimiento de los conductos de aire en las propiedades antiguas y modernas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por José María Costa.