Argentina en el Mundial de Streamers 2025: hora, partidos y transmisión en Kick

La Selección Argentina de Streamers ya está disputando el Mundial de Fútbol de Streamers 2025. El torneo arrancó el 3 de septiembre, en Johor Bahru, Malasia, y termina el próximo domingo 7

Se trata de una disputa que reúne a creadores de contenido populares de plataformas como Twitch, Kick y YouTube. Participan ocho selecciones: Argentina, España, Colombia, México, Francia, Inglaterra, Chile y Malasia, el país anfitrión.

Qué es el Mundial de Streamers 2025

El formato es similar al fútbol 11, con partidos de 40 minutos divididos en dos tiempos de 20 minutos. De todos modos, lo nuevo de este evento es que se agregaron reglas innovadoras como un shootout inicial desde 22 metros para empezar el partido 1-0. Cada país puede inscribir hasta 20 creadores, incluyendo mujeres y exjugadores veteranos. Además, hay una tarjeta azul con expulsión inmediata y penal para faltas graves. También hay desafíos paralelos para desempates. Los cuatro mejores equipos pasan a semifinales de oro y los demás a las semifinales de plata.

El debut de la Argentina en el Mundial de Streamers 2025

Cuándo son los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Streamers 2025

El debut de Argentina en este evento fue este miércoles 3 de septiembre a las 11 de la mañana. Logró una victoria 4-1 frente a Inglaterra, lo que posiciona al equipo entre los favoritos. También jugó contra Malasia, donde ganó 2-1 frente al equipo local.

Fixture de partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Streamers 2025 Instagram

Este jueves 4 de septiembre la Argentina se enfrenta a Chile a las 12 Si llega a ganar, sumaría puntos importantes en la fase de grupos para avanzar a las semifinales de oro, que es la etapa para pelear por el título de campeón.

En el torneo juegan todos los equipos contra todos y son los que más puntos tienen los que pasan a las semifinales de oro, mientras que los otros juegan en las de plata. A continuación, el fixture de los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Streamers 2025:

Viernes 5 de septiembre a las 10:00 contra México

Viernes 5 de septiembre a las 13:00 contra Colombia

Sábado 6 de septiembre a las 11:00 contra Francia

Sábado 6 de septiembre a las 13:00 contra España

Cómo ver los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Streamers 2025

Los partidos del Mundial de streamers se transmiten en vivo por la plataforma Kick. Para ver los partidos de la Selección Argentina, se debe seguir este paso a paso:

Ingresar a la plataforma de streaming Kick.

Kick. Seguir el canal oficial de C0ker (kick.com/c0ker), que es el canal principal desde donde se transmite todo el torneo, incluyendo los partidos de Argentina. También se puede seguir la señal alternativa en kick.com/iwc2025esp.

Estar atento al inicio de cada partido para disfrutar de la transmisión en vivo. Para ello se recomienda consultar el fixture de partidos para Argentina en horario argentino

de partidos para Argentina en horario argentino Se puede participar en la comunidad comentando y compartiendo en redes sociales.

Uno por uno: quiénes son los streamers de la Argentina que juegan el Mundial 2025

Según la cuenta oficial de Instagram de la Selección Argentina de Streamers, estos son los 24 jugadores que integran el equipo: