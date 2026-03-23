Murió el dueño de OnlyFans, a los 43 años

Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, murió a los 43 años tras luchar por varios meses contra la enfermedad del cáncer. La noticia fue revelada por sus familiares al medio Bloomberg, quienes armaron un comunicado especial para despedir a su ser querido que logró un boom inusitado con la adquisición de esta plataforma.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles”, indicó la página de Bloomberg sobre este hecho totalmente inesperado que podría condicionar el futuro de OnlyFans.

Leonid Radvinsky era el dueño del imperio OnlyFans Archivo

El sitio, fundado en 2016 por Guy Stokely y Tim Stokely, se hizo un lugar en la escena de las redes sociales al acaparar la atención de los seguidores que querían publicar un contenido especial, y así generar una especie de comunidad. Este experimento logró una rápida aceptación y tuvo un crecimiento acelerado durante la pandemia.

Dos años después de salir al mercado, con una identidad marcada, Radvinsky adquirió una porción mayoritaria de las acciones y comenzó a controlar la matriz bajo el nombre de la empresa Fenix International Ltd.

Radvinsky nació en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa y al tiempo se mudó con su familia a Chicago, Estados Unidos, donde comenzó a formarse académicamente hasta dar en el blanco con OnlyFans, una plataforma que lo catapultó al éxito, a pesar de que su personalidad no iba de la mano: tenía un perfil bajo y rara vez aparecía en entrevistas o daba declaraciones a la prensa.

OnlyFans, la plataforma que hizo millonario a Leonid Radvinsky Shutterstock - Shutterstock

A pesar de ser partícipe directo de un éxito absoluto en las redes sociales, el empresario ucraniano quiso deshacerse del control de OnlyFans. Según reveló ABC, la exorbitante cifra de piso de 8000 millones de dólares espantó a cualquier inversor que quisiera obtener el paquete accionario, entre ellos, la firma Architect Capital que había intentado negociar por 2000 millones, estando muy lejos de lo pretendido.

Una de las principales atracciones de OnlyFans es su modelo de negocio: retiene el 20% de cada suscripción y venta de contenido que se hace dentro de la plataforma. Este modus operandi llevó a la empresa a obtener 4.6 millones de dólares de ganancias sobre la inscripción de 377 millones de usuarios. Estos números impactantes constituyeron a la plataforma como una de las más vistas y usadas y se estableció como una competencia directa de Instagram, X, Facebook, entre otras.

Leonid Radvinsky, de perfil bajo, tiene escasas apariciones en las redes sociales

Desde 2016 hasta la actualidad, la plataforma logró que no solo usuarios anónimos estén moviendo la rueda, sino que, también, celebridades de todo el mundo comenzaron a explorar el entramado de esta aplicación que lo mantuvo activo a Radvinsky.

Dueño de MyFreeCams, un negocio de cámara webs para adultos y Cybertania, una experiencia para que el usuario genere ganancias con cada click, le dieron un soporte y credibilidad al empresario en un mercado en plena expansión. Solo resta saber qué sucederá de ahora en más con el paquete accionario que adquirió en 2018 con el cual edificó un imperio en las plataformas digitales.