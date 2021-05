Galaxy A52 y A72: Probamos los nuevos smartphones de Samsung para la gama media

Hace algunas semanas, Samsung presentó su renovada línea Galaxy A que incluye a los modelos A32, A52 y A72. Estos celulares representan los nuevos integrantes de la marca para la gama media que, además, está a la espera de la llegada de otros exponentes de la empresa surcoreana. Durante una semana en LA NACION pusimos en a prueba los modelos más avanzados de la serie, hablamos de los Galaxy A52 y Galaxy A72.

Reforzando la gama media

Con una competencia feroz, la gama media de smartphones es la mas popular entre el público argentino. Samsung se enfrenta en este terreno a rivales de peso como Motorola, quien acaba de presentar sus nuevos modelos para el segmento, que estuvimos probando: los Moto G30 y Moto G100; Xiaomi que va ganando popularidad entre el público local; y LG que ya lanzó sus nuevos modelos de la serie K 41s, K51s y K61para el país (probamos hace poco el LG K51s).

Con esta renovación de dispositivos, Samsung pretende cubrir un buen abanico de necesidades que responde, además, a diferentes presupuestos.

Casi hermanos

A diferencia del A32, los Galaxy A52 y A72 son muy similares entre sí. Para ser justos, cuesta diferenciarlos en el primer vistazo. Esto es así porque comparten su diseño general, tanto en la parte frontal como en sus espaldas. Observándolos en detalle (y aun con la pantalla apagada) es que aparece una diferencia ínfima en el tamaño de su pantalla Super AMOLED: 6,5″ para al A52 y 6,7″ para el A72. Ambos modelos usan pantallas con una resolución de 1080 x 2400 pixeles (FHD+).

Volviendo al tema de diseño, es importante destacar el diálogo en este apartado con la serie tope de gama de la marca, los Galaxy S21. Esto se nota, por ejemplo, en el módulo rectangular que integra las cámaras en forma de bloque, solo que al tratarse de un producto mas económico, se ha reemplazado el metal por el plástico.

Em sus espaldas ambos modelos lucen una superficie mate con un diseño bastante innovador, que se separa de los materiales vidriados, tan amigos de las huellas dactilares visibles. Además, durante las pruebas esta superficie prestó un muy buen agarre del celular, sintiéndose firme en la mano.

Recorriendo los teléfonos, estos se apegan en muchos aspectos a la nueva generación de Samsung, pero aún mantienen algunas características de la generación anterior. En su evolución, se destacan los botones sobre el lomo derecho: para subir y bajar el volumen, y el lanzador del asistente Bixby; para apagar la terminal habrá que hacer una combinación de teclas con el botón para bajar el volumen y el del asistente.

Así son los Galaxy A72 de Samsung, casi idénticos a los A52

En el borde inferior se encuentra el puerto USB-C para la carga de los dispositivos. En otro momento lo hubiésemos obviado, pero es importante resaltar que ambos equipos vienen con su cargador (muchos modelos, sobre todo de gama alta, ya no lo hacen, como la familia Galaxy S21 o el iPhone 12), siendo el del Galaxy A52 de 15 watts (aunque soporta la carga rápida del modelo de 25 watts) y el del Galaxy A72 de 25 watts.

Lo que no cambia es la presencia de un enchufe de audio clásico de 3,5 mm para conectar auriculares analógicos (que no vienen en la caja), algo que, en la gama alta, ya no sucede: tanto el Galaxy S20 como el S21 usan al puerto USB-C como salida de audio.

Por dentro

Al encender los equipos, llama la atención (de nuevo) la tendencia de Samsung de mostrar solo su marca y no el modelo de celular que estamos usando. Es justo decir que los smartphones arrancan y dejan listo a Android 11 en cuestión de segundos. Esto es así gracias a su procesador Snapdragon 720 de ocho núcleos, asistido por 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

Volviendo a la pantalla, una de las características destacadas es la tasa de refresco a 90 Hz, una frecuencia de actualización alta que permite que los movimientos en pantalla sean más suaves. Se nota mucho al hacer scroll en un documento o en las apps de redes sociales, por ejemplo, y hace los juegos se vean más fluidos. La pantalla también incluye la protección para luz azul Eye Care, que permite una interacción visual mas descansada y menos nociva para los ojos.

Para terminar con la parte frontal, encontramos una excelente cámara para selfies en un pequeño notch circular. Esta es de 32 megapixeles y permite filmar en resolución 4K a 30 fotogramas por segundo.

Yendo a la parte trasera y como decíamos antes, el diseño se centra en el módulo de cámaras, que es lo mas destacado en estos modelos. El bloque de cámaras alberga una cámara principal de 64 megapixeles (con apertura f/1.8), una gran angular de 12 megapixeles (acon apertura f/2.2) y un lente de 5 megapixeles para tomar fotos en macro, sumado a otro que permite capturar la profundidad. En las pruebas que realizamos y gracias a las opciones que permiten adaptar las escenas de forma automática, las fotografías que obtuvimos son de muy buena calidad, incluso en tomas nocturnas. Por otro lado, el A72 suma un teleobjetivo de 8 megapixeles (con apertura f/2.4) que permite tomar fotos con un zoom de tres aumentos.

Como decíamos, son modelos muy similares, pero algo que suele pasar desapercibido nos sorprendió gratamente: la batería de 5000 mAh del A72, que ofreció un día y medio de carga con una utilización intensa del celular. Sin quedar demasiado lejos, el A52 monta una batería de 4500 mAh, que llegó con unas líneas menos al día y medio de pruebas.

Ambos smartphones cuentan con protección IP67, lo que implica resistencia a agua y polvo. Para realizar alguna prueba extrema sumergimos las terminales por algunos minutos en una pileta y cuando los retiramos seguían sanos y salvos.

En conclusión

Tanto el A52 como el A72 son dos grandes teléfonos y muy buenos exponentes en la gama media. Dirimir entre los dos modelos fue bastante difícil, dado que comparten la mayoría de las características técnicas.

Si bien el balance da positivo, los únicos detalles “negativos” a marcar es que la pantalla Infinity-O deja un espacio entre el display y la carcasa (este es mas amplio que en el Galaxy S20+ y S21) tanto en la parte inferior como en la superior. También la parte trasera plástica, aunque es entendible para la gama a la que apunta.

Ambos celulares carecen de conectividad 5G (otras versiones de estos modelos en otros países si lo incluyen) y están disponibles en colores violeta, azul, blanco y negro. El Galaxy A52 tiene un precio que ronda los $55.000, mientras que el Galaxy A72 cuesta 70.000 pesos.