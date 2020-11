Stadia es el servicio de videojuegos por streaming de Google; Apple le negó la inclusión de la app en la tienda, por lo que la compañía ofrecerá una versión Web

20 de noviembre de 2020 • 11:36

Google ha confirmado que su servicio de videojuegos en streaming Stadia llegará al sistema operativo iOS de Apple en las próximas semanas en forma de una aplicación web, ejecutable a través del navegador.

Stadia se lanzó el pasado 2019, disponible para móviles Android, pero no así en el caso de iOS, donde las normas de la App Store no le permiten funcionar debido a que Apple no puede revisar los juegos uno por uno.

Google se encuentra explorando soluciones para que los usuarios de móviles iPhone y tabletas iPad puedan utilizar también el servicio, y ahora la compañía ha confirmado en Twitter la llegada de "la primera parte del soporte de Stadia para iOS".

Este soporte llegará en las próximas semanas y tendrá lugar en forma de aplicación web, que permite utilizar el servicio a través de navegadores sin necesidad de usar la App Store, según ha asegurado Google y recoge el portal Polygon.

Esta alternativa es la misma que ha seguido otro servicio de videojuegos en streaming como es Nvidia GeForce Now, que esta misma semana ha llegado a iPhone y iPad a través de una beta compatible con el navegador Safari.