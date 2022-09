Instagram está desarrollando una función para que los usuarios envíen “regalos” a los creadores de Reels

Instagram está trabajando en una función para que los usuarios envíen “regalos” a los creadores de Reels. Un vocero de Meta confirmó que se está desarrollando esta característica, pero de forma interna, por lo que no saldría al público hasta que esté completamente lista.

“Instagram está probando internamente una función de propinas que brindaría a los creadores una nueva forma de ganar dinero en la red social. La función de prueba se llama ‘Regalos’ y permitiría a los creadores ganar dinero a través de Reels”, afirma TechCrunch.

La empresa de Mark Zuckerberg confirmó que estaban desarrollando esta función. “Cuando se le preguntó acerca de la función, un portavoz de Meta dijo en un correo electrónico que ‘esta función es un prototipo interno y no se prueba externamente’”, agrega.

Esta ya había sido encontrada por investigadores de apps meses atrás. “La función fue descubierta por primera vez por el investigador de aplicaciones Alessandro Paluzzi en julio, cuando Instagram estaba desarrollando la función con el nombre de ‘apreciación de contenido’. Según las capturas de pantalla publicadas por Paluzzi, la función permitiría a los creadores alternar una opción que permitirá a sus fanáticos enviarles ‘Regalos’”, añade.

De acuerdo con lo que encontró Paluzzi, quienes deseen beneficiarse de esta herramienta tendrían que confirmar que son aptos para recibir los “regalos”. “Los creadores también podrán verificar si son elegibles para la función en una nueva pestaña Regalos en su configuración. Las capturas de pantalla también sugieren que los usuarios podrían enviar regalos a través de un botón que se muestra en la parte inferior de Reels”, indica el medio.

Pese a que no es definitivo que la función salga a la luz en la app, no sería la primera que Instagra u otra plataforma añade esta manera de dar “propinas”. “Vale la pena señalar que, al igual que con cualquier otra característica interna, se desconoce cuándo o si Instagram planea implementar Regalos para los usuarios. No sería sorprendente si Instagram planea implementar la función de propinas para los creadores, especialmente dado que otras plataformas ya tienen sus propias versiones de un tarro de propinas”, concluye.

Instagram eliminó la cuenta de Pornhub

Instagram tomó una de sus medidas más radicales y eliminó la cuenta de Pornhub, una de las páginas de contenido para adultos más populares en esta época, sorprendiendo así a varios usuarios, ya que hasta la fecha su perfil tenía 13,1 millones de seguidores y 6.200 publicaciones.

Esta medida se da luego de una serie de sanciones contra Pornhub, y específicamente contra su casa matriz MindGeek y la empresa publicitaria TrafficJunky, por parte de Visa y Mastercard, que cortaron los privilegios de pago.

La medida de las empresas procesadoras de pago respondió a un caso de denuncia contra MindGeek por supuestamente distribuir pornografía infantil. Y es que en la acusación también se señaló que Visa facilitó la comercialización de un video sabiendo la capacidad de MindGeek para monetizar el contenido.

La demandante es una joven llamada Serena Fleites, informó BBC Mundo. Señala que tenía 13 años en el 2014, cuando un novio la presionó para que hiciera un video explícito que luego él publicó en Pornhub. Este caso fue presentado en el artículo “Los niños de Pornhub” del New York Times. Luego, la plataforma de contenido para adultos inició un proceso de revisión de sus videos.

Sin embargo, a pesar de este contexto, Instagram no dio una explicación sobre la medida contra Pornhub, ya que dentro su red social no se publicaba material explícito. Esto ha provocado que más personas y agrupaciones se pronuncien.