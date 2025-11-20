iPhone 17: nuevas opciones para comprarlo en la Argentina en tiendas oficiales, y cómo se compara con Chile y Brasil

Cuando en septiembre último Apple presentó la familia del iPhone 17 a nivel mundial, una de las novedades (más allá del hardware) estuvo en la confirmación casi inmediata de que saldría a la venta en la Argentina en forma oficial poco después.

En esto 2025 está siendo diferente de años anteriores, cuando la llegada del iPhone al país se confirmaba con meses de retraso, más allá de que se pudiera comprar en el país a través de importaciones puntuales o del mercado informal, con precios que suelen estar muy cercanos al internacional.

En septiembre, Alejandro Goldín, gerente general de Maximstore, confirmó la disponibilidad de los equipos a fines de octubre: “Estamos muy entusiasmados con este anuncio de Apple, que nos permitirá ofrecer el iPhone 17 en la Argentina en tiempo récord. Por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de Estados Unidos, pero con la ventaja de contar con asistencia y soporte oficial en el país”.

A fines de octubre se sumó Mercado Libre en la venta del iPhone 17 con una tienda oficial, y prometió su llegada para noviembre, pero todavía no tiene precios visibles.

Mientras, Maxim confirmó que ya está disponible:

el iPhone Air desde 2.759.000 pesos

el iPhone 17 Pro, desde 3.249.000 pesos en los próximos días

El precio final depende del almacenamiento elegido, y el monto puede financiarse en cuotas sin interés.

MacStation anunció hoy precios de este smartphone el país:

iPhone 17 : desde 1.999.990 pesos

: desde 1.999.990 pesos iPhone Air : desde 2.499.990 pesos

: desde 2.499.990 pesos iPhone 17 Pro : desde 2.699.990 pesos

: desde 2.699.990 pesos iPhone 17 Pro Max: desde 2.999.99 pesos

El precio final depende del almacenamiento elegido, y el monto puede financiarse en cuotas sin interés.

También lo hizo la operadora Claro, que ofrecerá el equipo a sus clientes:

iPhone 17 de 256 GB: 2.100.000 pesos

iPhone Air de 512 GB: 3.200.000 pesos

iPhone 17 Pro de 512 GB: 3.500.000 pesos

También está disponible en otros tamaños de almacenamiento, y el monto puede financiarse en cuotas sin interés.

El precio de referencia en Estados Unidos

En Estados Unidos, el valor internacional de referencia, el precio del iPhone 17 es el siguiente:

iPhone 17 (256 GB): 799 dólares

(256 GB): 799 dólares iPhone Air (256 GB): 999 dólares

(256 GB): 999 dólares iPhone 17 Pro (256 GB): 1099 dólares

(256 GB): 1099 dólares iPhone 17 Pro Max (256 GB): 1199 dólares

Cuál es el precio del iPhone 17 en Chile y Brasil

Quienes viajen al exterior en el verano pueden verificar el precio en países que suelen ser un destino turístico, como Brasil o Chile, donde Apple vende en forma directa desde su sitio oficial.

En Brasil, los precios del modelo base son:

iPhone 17 : 7999 reales (1500 dólares)

: 7999 reales (1500 dólares) iPhone Air : 10.499 reales (1970 dólares)

: 10.499 reales (1970 dólares) iPhone 17 Pro: 11.499 reales (2157 dólares)

En Chile, los precios del modelo base son:

iPhone 17 : 999.990 pesos chilenos (1075 dólares)

: 999.990 pesos chilenos (1075 dólares) iPhone Air : 1.299.990 pesos chilenos (1398 dólares)

: 1.299.990 pesos chilenos (1398 dólares) iPhone 17 Pro: 1.429.990 pesos chilenos (1538 dólares)

En estos casos, el monto final dependerá de si se paga con dólares ya en cuenta (hoy está a $1435) o en pesos a través del llamado dólar tarjeta (1861 pesos).