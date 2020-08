A partir del 15 de septiembre, los juegos de Xbox se podrán jugar en un dispositivo Android con el pase mensual de Xbox; todavía no tiene fecha para la Argentina

Los videojuegos en la nube son una realidad, aunque incierta, hace unos años. El intento aún sin despegar de Google con Stadia, el poco crecimiento de GeForce Now y hasta el fallido intento local de Gloud (solo para PC) de la mano de Turner no pintaban un camino concreto para que los videojuegos dejen atrás las consolas y las placas de video para subirse a la nube.

Hace un tiempo Xbox presentó su proyecto Xcloud, con el que aseguraban que se iban a poder correr sus juegos en cualquier dispositivo. Hoy, luego de testeos y betas, esa promesa se hace realidad con la confirmación no solo del lanzamiento oficial del servicio para Android, sino también que estará incluido, sin costo extra, dentro del sorprendente servicio de suscripción Xbox Game Pass Ultimate.

El Game Pass Ultimate (que en Argentina cuesta $39 el primer mes y luego $399) tendrá ahora no sólo un amplio catálogo que incluye un centenar de títulos exclusivos, sino también la posibilidad de jugarlos en una PC, en cualquiera de las Xbox (one, One X o Series X) y ahora en un smartphone o tableta con Android 6 o superior vía streaming.

Sin fecha para la Argentina

El servicio estará disponible en unos pocos países desde el próximo 15 de septiembre,pero aún no se sabe si eventualmente funcionará en la Argentina. Microsoft aún no comunicó nada al respecto; si efectivamente llega lo hará más adelante, ya que las condiciones técnicas de las redes y servidores aún no serían los ideales.

Según la compañía, "será un trayecto de varios años para ofrecer juegos en la nube a escala. Estamos adoptando un enfoque gradual para implementar esta nueva capacidad en todo el mundo y así garantizar que podemos ofrecer la mejor experiencia posible para los jugadores en el momento del lanzamiento. Hemos comenzado con 22 mercados el 15 de septiembre, pero planeamos habilitar los juegos en la nube para más países en el futuro. En cuanto a detalles específicos sobre la disponibilidad regional futura, no tenemos nada que compartir en este momento. Los juegos en la nube con Xbox Game Pass Ultimate estarán disponibles en dispositivos Android en 22 mercados en el lanzamiento. Entre ellos: Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Corea del Sur, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos."

El gamepad Razer Kishi es compatible con las últimas versiones del iPhone y con varios modelos de Galaxy de Samsung

Aplicaciones y hardware

El servicio agregado en la nube correrá en Android usando una app, que utilizará el celular como pantalla de la misma manera que lo hace Netflix con su red, o Stadia, la plataforma de Google: el procesamiento del juego en sí se hace en un servidor.

Dentro de los anuncios de lanzamientos se confirmó la alianza de Xbox con empresas de periféricos como Razer, que en junio presentó el Kishi, un joystick desmontable, que se venderá próximamente en la Argentina, y que se une a los laterales de cualquier smartphone y lo convierte en algo muy cercano a una Nintendo Switch, pero con compatibilidad asegurada en los juegos de Xbox.

Obviamente, este gadget no será obligatorio, ya que los juegos se podrán correr con los controles directamente en la pantalla como un juego de celulares (aunque bastante incómodo para juegos de alto desarrollo), o también se podrá vincular un joystick de Xbox para usarlo como mando; pero los juegos para PC o Xbox ya asumen controles físicos (gamepads, teclados, etcétera) por lo que el uso de un periférico similar debería facilitar su control.

Qué juegos estarán disponibles

Por ahora y para la primera ola de lanzamientos para juegos de Xcloud, dentro del catálogo de Game Pass ya están confirmados que se podrán correr de manera remota Yakuza Kiwami 2, Destiny 2, Minecraft Dungeons, entre otros, como el que probamos previamente en la E3 2019, Gears 5.

Igualmente se espera que todos los juegos de Game Pass puedan correrse sin dificultades en la app de Android, y eventualmente, iOS o Smart TV, aunque no hubo todavía anuncios específicos sobre estas plataformas.