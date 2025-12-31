Nochevieja 2025: este es el Doodle de hoy que celebra la llegada del Año Nuevo 2026

Faltan tan solo horas para que las agujas del reloj marquen las 00:00 del 1 de enero de 2026. Un nuevo año comienza y, junto a este, el mundo entero se une en un festejo lleno de color y esperanza. Para reflejar este espíritu, la página de inicio de Google se viste de gala con un diseño especial: uno de sus icónicos Doodles, intervenciones artísticas que homenajean las festividades que marcan nuestro calendario.

Google sorprendió con un Doodle especial para la ocasión (Foto: Captura)

En ese sentido, este 31 de diciembre el Doodle destaca por un brillo dorado que baña las letras, mientras que en el centro resaltan globos metalizados plateados que forman el número 2026. La escena se completa con papel picado, estrellas y serpentinas que estallan en una celebración visual de renovación.

Este es el segundo gran diseño del mes, ya que el 1° de diciembre, Google se había transformado en un juego de lámparas de colores. Con una estética vidriada e iluminada y cables de luces navideñas rodeando las letras, la plataforma comenzó a marcar el camino hacia este cierre de año.

El Doodle de Google para la Navidad 2025

Cabe recordar que el primer Doodle nació en 1998, antes incluso de que Google se constituyera como empresa. Los fundadores, Larry Page y Sergey Brin, asistieron al festival Burning Man y colocaron el dibujo del ícono detrás de la segunda “o” del logo. ¿El motivo? Avisar a los usuarios que, si el servidor fallaba, ellos no estarían disponibles para arreglarlo porque estaban en la famosa fiesta celebrada en Nevada, Estados Unidos.

El primer Doodle de Google fue en 1998

Algunos datos sobre Doodle que quizás no conocías

El equipo “Doodler”: actualmente, Google cuenta con un equipo especializado de ilustradores, diseñadores y programadores cuya única misión es dar vida a estas obras de arte temporales.

actualmente, Google cuenta con un equipo especializado de ilustradores, diseñadores y programadores cuya única misión es dar vida a estas obras de arte temporales. De imágenes a juegos: en 2010, el Doodle de Pac-Man marcó un hito al ser el primer interactivo. Fue tan adictivo que se estima que el mundo perdió millones de horas de productividad ese día solo jugando desde la barra de búsqueda.

El Doodle de Google de 2010 fue un éxito