Nochevieja 2025: este es el Doodle de hoy que celebra la llegada del Año Nuevo 2026
Estas versiones creativas del logo de Google rinden tributo a momentos clave, desde hitos históricos y aniversarios hasta festividades culturales de todo el mundo
- 3 minutos de lectura'
Faltan tan solo horas para que las agujas del reloj marquen las 00:00 del 1 de enero de 2026. Un nuevo año comienza y, junto a este, el mundo entero se une en un festejo lleno de color y esperanza. Para reflejar este espíritu, la página de inicio de Google se viste de gala con un diseño especial: uno de sus icónicos Doodles, intervenciones artísticas que homenajean las festividades que marcan nuestro calendario.
En ese sentido, este 31 de diciembre el Doodle destaca por un brillo dorado que baña las letras, mientras que en el centro resaltan globos metalizados plateados que forman el número 2026. La escena se completa con papel picado, estrellas y serpentinas que estallan en una celebración visual de renovación.
Este es el segundo gran diseño del mes, ya que el 1° de diciembre, Google se había transformado en un juego de lámparas de colores. Con una estética vidriada e iluminada y cables de luces navideñas rodeando las letras, la plataforma comenzó a marcar el camino hacia este cierre de año.
Cabe recordar que el primer Doodle nació en 1998, antes incluso de que Google se constituyera como empresa. Los fundadores, Larry Page y Sergey Brin, asistieron al festival Burning Man y colocaron el dibujo del ícono detrás de la segunda “o” del logo. ¿El motivo? Avisar a los usuarios que, si el servidor fallaba, ellos no estarían disponibles para arreglarlo porque estaban en la famosa fiesta celebrada en Nevada, Estados Unidos.
Algunos datos sobre Doodle que quizás no conocías
- El equipo “Doodler”: actualmente, Google cuenta con un equipo especializado de ilustradores, diseñadores y programadores cuya única misión es dar vida a estas obras de arte temporales.
- De imágenes a juegos: en 2010, el Doodle de Pac-Man marcó un hito al ser el primer interactivo. Fue tan adictivo que se estima que el mundo perdió millones de horas de productividad ese día solo jugando desde la barra de búsqueda.
- Más de 5.000 diseños: desde el primero, se crearon miles de Doodles alrededor del mundo, celebrando desde grandes científicos y artistas hasta platos de comida típicos de cada región.
- Impacto global: aunque muchos Doodles son locales (solo se ven en un país específico), el del 31 de diciembre es uno de los pocos que se lanza de forma global, unificando a usuarios de todos los continentes bajo una misma estética festiva.
Otras noticias de Google
- 1
Gmail permitirá cambiar el nombre de usuario de una dirección @gmail.com
- 2
La realidad virtual abre puertas para que las personas mayores forjen vínculos en la vida real
- 3
WhatsApp: la lista completa de celulares que se quedarán sin la aplicación en 2026
- 4
“Me salvó la vida”: el cantante argentino Daniel Agostini mostró cómo usa IA para escribir canciones