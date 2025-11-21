¿Tengo que registrarme para hacer una compra en Shein?

Shein es una de las plataformas chinas de e-commerce en el exterior más populares por la gran variedad de productos que ofrecen y sus bajos precios. Desde la Argentina se puede adquirir artículos por este medio y llegan a la puerta de la casa del comprador, por lo que muchos se preguntan sobre cómo funciona. Una de las dudas que puede surgir es si es necesario registrarse para hacer una compra allí.

La respuesta es que sí, es obligatorio registrarse en el sitio para comprar. Esto se debe a que el registro permite guardar datos para facilitar futuras compras y ofrece beneficios como cupones y seguimiento de los pedidos. Para ello, hay que asociar la cuenta a un correo electrónico y contraseña.​

Para comprar en Shein, es necesario registrarse en la plataforma (AP Foto/Richard Drew, archivo) Richard Drew - AP

El sitio permitirá ver los productos que ofrece como invitado, sin necesidad de tener una cuenta. Sin embargo, al momento de querer agregar algo al carrito para comprar luego, la plataforma lo restringirá y solicitará que el usuario se registre o que inicie sesión en caso de ya estar inscripto.

Las ventajas de registrarse en Shein

Además de habilitar la posibilidad de comprar en la plataforma, tiene beneficios inscribirse a Shein:

Acceso a promociones exclusivas y cupones de descuento , como el 20% en la primera compra y otras ofertas especiales.

, como el 20% en la primera compra y otras ofertas especiales. Gestión más fácil y rápida de los pedidos , ya que el registro permite guardar direcciones, métodos de pago y seguimiento de envíos en una cuenta personal.

, ya que el registro permite guardar direcciones, métodos de pago y seguimiento de envíos en una cuenta personal. Posibilidad de acumular puntos o participar en programas de membresía (Shein Club), que brindan descuentos adicionales, acceso anticipado a ofertas y beneficios exclusivos.

(Shein Club), que brindan descuentos adicionales, acceso anticipado a ofertas y beneficios exclusivos. Facilita la devolución y la atención al cliente , puesto que la información de la compra queda registrada en la cuenta.

, puesto que la información de la compra queda registrada en la cuenta. Permite recibir notificaciones personalizadas sobre novedades, nuevas colecciones y campañas.

Cómo registrarse en Shein

El paso a paso para registararse en Shein (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

A continuación, estos son los pasos a seguir para generar una cuenta en Shein, que se puede hacer desde el celular o cualquier otro dispositivo:

1 Ingresar a Shein

​Entrar a la app (disponible para Android e iOS) o al sitio web oficial de Shein desde cualquier dispositivo.

2 Iniciar el proceso para registrarse

Buscar la opción “Registrarse” o “Crear cuenta”. Seleccionar el país de residencia y el método de registro: se puede hacer con una cuenta de Google, Facebook, número de celular o correo electrónico.

Si se elige un número celular, se recibirá un código de verificación por SMS que debes ingresar para continuar. En tanto, el registro con un correo electrónico requiere ingresar un email válido y crear una contraseña segura (mínimo 8 caracteres, incluyendo letras y números).

3 Confirmar la cuenta

Aceptar los términos y condiciones para completar el registro. Luego, se puede configurar el perfil: agregar dirección de envío, datos personales y métodos de pago para facilitar futuras compras.

Cómo comprar en Shein

Cómo funciona Shein

Una vez registrado, el usuario puede iniciar el proceso de compra en la plataforma, que consiste en lo siguiente:

1 Sumer productos al carrito

Agregar los artículos en que uno está interesado al carrito haciendo click en “Añadir a la cesta”. Seleccionar el talle, el color o la cantidad si es necesario. Se recomienda verificar la tabla de tallas antes para verificar su calce al hacer click en “Comprueba mi talla”.

2 Revisar el carrito

Comprobar que la selección se haya completado. Para ello, hace falta presionar en el botón “Revisar cesta” en la parte superior de la pantalla a la derecha. Así se pueden revisar los artículos seleccionados y hacer las modificaciones que sean necesarias. Si el pedido está listo, hacer click en “Salir de forma segura ahora”. De lo contrario, indicar “Seguir comprando”.

3 Definir el método de pago y el envío

Ingresar la información completa de envío y facturación. Para ello, se debe llenar un formulario con la dirección de envío, el método de pago y opción de envío. En este punto del proceso se pueden ingresar cupones o puntos para obtener descuentos. Luego, hacer click en “Hacer pedido”.

4 Finalizar la compra

Finalmente, rellenar la información de pago y luego apretar en el botón “Continuar” para completar la compra.