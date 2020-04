Disponible para Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons es uno de los éxitos de la temporada con una propuesta para toda la familia

29 de abril de 2020

La cuarentena seguirá como mínimo hasta el 10 de mayo . Sin salir de casa, las horas se hacen cada vez más largas, los libros y las series que tenemos disponibles ya los leímos y los vimos todos y los juegos tienen un precio que debemos pensar meticulosamente cual de todos comprar. Por eso armamos este compilado de juegos destacando un título para cada plataforma que creemos que pueden ayudarte a pasar un poco mejor la pandemia.

PLAYSTATION: Death Stranding

Death Stranding , del destacado desarrollador Hideo Kojima , ya salió al mercado hace un par de meses con una temática ambientada en un mundo postapocalíptico donde debemos volver a unir a la humanidad . Al mando de Sam, el personaje principal protagonizado por Norman Reedus , el jugador deberá recorrer tanto el mundo de los vivos como el de los muertos. El juego fue controvertido: recibió muchas críticas elogiosas y otras no tanto. Con un aspecto artístico refinado, una jugabilidad muy calma y con misiones que consisten en transportar paquetes a pie por amplios campos, Death Stranding es un juego no apto para ansiosos o amantes de los tiros.

En un juego largo, que rinde su precio, y que si tenemos tiempo para jugarlo y pasar las primeras horas introductorias, se convierte en una obra maestra. Pero ahora, luego del boom de su estreno, no sólo lo recomendamos para disfrutar de la extraña mente de Kojima con bebés en botellones y estrellas de Hollywood, sino porque su jugabilidad, con mezcla de paz y de suspenso, junto a una historia complicada y atrapante también pueden sumar a que las tardes y noches sin salir de casa sean un poco más amenas.

NINTENDO SWITCH: Animal Crossing - New Horizons

Este renovado clásico de Nintendo que nos permite crear y vivir en una isla pescando y coleccionando objetos ya se convirtió en el juego con más ventas digitales en un mes tras su debut en plena pandemia. ¿Por qué es ideal para la cuarentena? Es un título que no solo permite la interacción entre varios miembros de la familia (también se puede jugar en solitario y visitar a amigos online) sino que plantea el orden de los espacios y como compartir recursos entre todos. Todos los que juegan en la misma consola comparten la isla, por ende, comparten recursos con objetivos en común. Además, su formato de juego no tiene enemigos , muertes , ni riesgos . Es simplemente un simulación de vivir en una isla y construir una comunidad con personajes adorables que ayudan a bajar la ansiedad con música calma y visuales relajantes.

Otro punto fuerte de Animal Crossing es que por mas que lo intentes, no sirve jugarlo más de un par de horas diarias, ya que todo está pensado para hacerlo de a poco, con paciencia . Si construimos algo nuevo, no lo podés utilizar hasta el otro dia, y así de manera similar con varios aspectos del progreso.

PC: Call of Duty - Warzone

Totalmente opuesto a lo que te contamos en Animal Crossing, Call of Duty: Warzone es un vertiginoso título recomendado para PC , y que también está disponible también en Xbox y en PlayStation . Pero lo elegimos porque en PC el modo Warzone es totalmente gratuito (también se puede descargar gratis en las consolas y sin pagar PS Plus en PlayStation)

Debido a su espectacular multiplayer crossplay (que se puede jugar en conjunto entre jugadores de todas las plataformas), se pueden hacer reuniones de amigos y jugar todos juntos sin importar si usan PC, joystick, teclado, Xbox o Play. Con 62 millones de jugadores , Warzone también cuenta con diferentes modos de juego está el clásico Battle Royale en equipos de hasta 150 jugadores y el modo "Plunder" , que permite jugar a recolectar dinero por el mapa sin importar cuantas veces nos aniquilen. Si bien no es calmo, porque nos mete de lleno en una zona de guerra con peligros por todos lados, jugarlo gratis y con amigos estén donde estén, sumado a la calidad de juego y el alto nivel gráfico lo hacen ideal para pasar la cuarentena.

ANDROID Y iOS: Sky - Children of the Light

Thatgamecompany siempre se destacó por crear títulos con un mensaje y con visuales espectaculares que transmiten paz, claridad y calma. Los creadores del multipremiado Journey que está para PS4 y también para los usuarios de iOS a 5 dólares (si tenés iOS no podés dejar de jugarlo) regresaron a mediados de 2019 con Sky: Children of the Light de manera totalmente gratuita. "Creamos juegos para inspirar a la conexión humana en todo el mundo", dice la descripción de la empresa y es realmente a lo que apuntan.

Con Sky vamos a explorar mundos y a conectarnos no-verbalmente con otros jugadores. Tendremos que aliarnos para esparcir esperanza en los rincones oscuros de su mundo y nos permitirá no sólo apreciar los niveles creados creados con un alto grado de detalle para sorprender a los jugadores, además de permitir una personalización de nuestro personaje como más nos guste.

XBOX: Gears Tactics

Gears Tactics es el título más nuevo de los exclusivos de Xbox y Game Pass. Este juego nos mete a la estrategia por turnos dentro del universo de la franquicia predilecta de Microsoft, Gears of War . Para los que ya jugaron juegos como Xcom, van a encontrar una agradable similitud, y para los fanáticos de la saga, van a poder ver el mismo mundo y la lucha contra los "Locust" pero en un formato de estrategia que requiere pensar los movimientos y planificar nuestras jugadas.

A pesar de tener muchos títulos para Xbox, Gears Tactics es el recomendado porque está incluido en el Xbox Game Pass , que se puede conseguir por solamente 39 pesos argentinos el primer mes con más de 100 juegos dentro del paquete, incluidos también todos los exclusivos de Xbox y juegos como el Read Dead Redemption 2 , que tranquilamente entraría en esta nota.