Crimen a la salida del boliche: una nueva duda sacude la causa Larroque, ¿quién dio el primer golpe al hombre de 30 años?

BATÁN.– Rocío abandona por unos minutos la sala velatoria y no puede contener las lágrimas por la pérdida de su compañero de vida, en un episodio tan brutal ocurrido frente a sus propios ojos. “Le pateó la cabeza a mi marido, al papá de mi hijo, como si fuera una bolsa de basura”, dice al describir el ataque final contra Lucas Nahuel Larroque, que murió por gravísimas lesiones en el cráneo, tras ser agredido con extrema violencia a la salida de un boliche bailable de esta localidad vecina a Mar del Plata.

La viuda se refiere al accionar criminal del acusado, de 18 años y ya detenido. Videos registrados por testigos lo exponen cuando, de la manera más violenta imaginable y en dos oportunidades consecutivas, impacta con su pie izquierdo en la cabeza de la víctima, que ya estaba en el piso, desvanecida por un golpe previo, presuntamente una trompada fuerte y certera.

Este crimen ocurrido en una ciudad de 80.000 habitantes, situada unos 20 kilómetros al sur de Mar del Plata, y al cabo de una noche de diversión en el concurrido local bailable Momentos, sumó en las últimas horas una nueva incógnita: si fue el imputado quien de un puñetazo derribó a Larroque para luego castigarlo y rematarlo a patadas, o si, como ahora sostiene la viuda, fue un tercero quien aplicó ese primer golpe que lo noqueó y dejó inmóvil a este hombre de 30 años, que residía en Estación Chapadmalal y se dedicaba a hacer changas.

87 segundos y tres golpes letales: la muerte de un hombre a la salida de un boliche en Batán

“El primer golpe fue de otro”, asegura Rocío, ahora con recuerdos algo más claros que en ese primer momento de conmoción y dolor, durante la mañana del domingo. Refiere como nuevo involucrado a un sujeto con capucha negra, al que identifica como tío del hoy detenido. “Lo quise correr, pero cuando vi a Lucas en el suelo el otro ya le estaba pegando la primera patada”, contó a LA NACION. Entonces cambió de objetivo, persiguió a este último agresor y asegura que llegó a retenerlo, pero se le escapó. “Le partí mi teléfono en la cabeza”, dice sobre la instancia previa a esa segunda y letal patada a la carrera contra Larroque, que ya estaba inconsciente y sangrando.

Otro video registró el momento del ataque y la huída

Este lunes, en tribunales, el fiscal Leandro Arévalo tomó declaración al detenido, acusado de homicidio agravado por alevosía. No tiene antecedentes penales, pero sí varios ingresos a tribunales por delitos cometidos cuando era menor de edad. Se negó a declarar por recomendación de su abogada, defensora oficial. Continuará alojado en la Unidad Penal 44, donde, según familiares de Larroque, también está detenido su padre. “Ya me llegaron fotos en redes de ellos dos juntos, en la cárcel”, aseguró la viuda, indignada. “¿Es un chiste todo esto?”, se preguntó.

Casi el 100% del ataque quedó registrado por distintos teléfonos celulares. Varios de los que acababan de salir del boliche, cerca de las 6.30 del domingo, llegaron a filmar tramos de la gresca fatal, que había comenzado con una discusión menor entre mujeres y luego derivó en golpes, con algunas de ellas revolcándose en el piso y algún hombre intentando separarlas.

El momento en el que le pegan la patada mortal al hombre de 30 años

En ese contexto se aproximó Larroque, decidido a retirar de allí a su hijastra, de 17 años, que estaba expuesta a agresiones. “Lucas no hace nada, no interviene, no pelea”, remarcó Rocío para aclarar que la violencia no partió de él. Señala a dos hombres que aparecen en los videos y participan de la trifulca.

Mariano Pérez, compadre de Larroque, tiene expectativas sobre posibles grabaciones de cámaras de seguridad de la fachada de la sucursal del Banco Credicoop, frente a la cual se desarrolló la pelea. “Justo había un corte de luz y obreros reparando”, señaló a LA NACION. El fiscal también aguarda confirmación sobre la existencia de registros de esos equipos, que le permitirían tener un panorama más amplio y claro de cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron. Es la única secuencia, de apenas algunos segundos, que resta reconstruir.

Por lo pronto, la hipótesis que maneja la investigación judicial es que los tres golpes que recibió Larroque —el que lo derribó y las dos patadas posteriores— fueron ejecutados por un mismo autor: el joven de 18 años ya detenido. “No es lo que la viuda me contó ayer”, aclaró el fiscal, al señalar que desconoce esta segunda versión de Rocío sobre la participación de otro agresor.

El joven de 18 años detenido se negó a declarar captura de video

En la batahola en la que participan las mujeres, por momentos revolcadas en el piso, asoman dos hombres. Uno es el padrastro del detenido, acusado por el crimen. El otro es el tío, mencionado por la viuda. Ambos continúan en libertad.

Tampoco hay certeza aún sobre cuál fue el golpe que provocó la muerte de Larroque: si el primero, con impacto de la nuca contra el pavimento, o una o ambas patadas finales. Para el fiscal, y según el informe preliminar, la muerte fue por un paro cardíaco derivado de una hemorragia intracraneal originada en golpes violentos. Se aguarda el informe final de los forenses para establecer la causal definitiva.

José Larroque, padre de Lucas Nahuel, estaba devastado anímicamente durante las últimas horas del velatorio. “Esa madrugada esperaba que me llamara para ir a pescar, pero lo que escuché fue otra cosa terrible”, contó a LA NACION y relató que al llegar al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) le advirtieron que no había mucho por hacer. “No tenía signos vitales, apenas le latía un poquito el corazón”, detalló.

Larroque tenía un hijo de 5 años con Rocío y era padrastro de los cuatro hijos de ella, incluida la adolescente de 17 años que el sábado también había estado en Momentos, aun cuando el local es para mayores de edad. Es una de las jóvenes involucradas en la pelea entre mujeres previa al ataque mortal. Vecinos habían advertido a LA NACION que en la zona los controles son escasos , al igual que la presencia policial.

LN+: hablo el fiscal Arevalo

Críticas a la policía

Sobre ese punto, la bronca es marcada. Había policías a metros de la gresca y no hubo una intervención decidida para restablecer el orden. “No hicieron nada, esperaron que le reventaran la cabeza a mi marido”, acusó Rocío. “Pedía ayuda y la gente me miraba y me filmaba”, insistió para reflejar la impotencia mientras veía morir a su compañero.

Las grabaciones de los teléfonos celulares permitieron al fiscal consolidar su acusación y avanzar con la detención de quien considera autor del crimen. Para completar la reconstrucción del episodio cuenta con casi 50 testigos presenciales, en su mayoría personas que acababan de salir del boliche. Otros son operarios de una empresa de energía que, en ese momento, realizaban reparaciones en el tendido aéreo de cables.

La familia de Larroque, además de pedir justicia, denunció que comenzó a recibir amenazas a través de redes sociales, presuntamente provenientes del entorno del acusado. “Se manejan como un grupo delictivo, podrían haber sido dos o más. No tienen el hábito del trabajo y actúan para hacer daño a la sociedad”, describió Pérez, el compadre de la víctima.