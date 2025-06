Marcha por Cristina: detuvieron a un manifestante por amenazar de muerte a Milei ante las cámaras de LN+

Un manifestante que se dirigía en una camioneta por la Autopista Riccheri a la marcha por Cristina Kirchner amenazó de muerte al presidente Javier Milei por la pantalla de LN+ y minutos después fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Desde el vehículo en el que viajaba junto a otros cuatro hombres, esta persona dijo ante el móvil de LN+: “Lo vamos a matar a Milei, al hijo de mil puta de Milei. Milei bastardo, hijo de puta, vende patria, hijo de puta. Acá Joel Pessi”.

Ya está detenido por la PSA.



Amenazas, respuesta inmediata. https://t.co/rWY414RFp6 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 18, 2025

Una hora después, Bullrich informó en su cuenta de X que el hombre ya había sido abordado por las fuerzas federales, que desplegó para el operativo por la movilización.

“Ya está detenido por la PSA. Amenazas, respuesta inmediata”, escribió la ministra.

Según pudo averiguar LA NACION, los agentes que estaban dispuestos en la Autopista Riccheri a la altura del Mercado Central detuvieron la camioneta Toyota Hilux en la que se desplazaba el hombre que amenazó al Presidente.

Ante esto, los efectivos de la PSA lo dejaron demorado y lo identificaron como Joel Miguel Pessi, tal como él se había presentado en LN+. Asimismo, se le dio curso al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del doctor Jorge Rodríguez, secretaría a cargo del doctor Galdi, que ordenó que el hombre quede detenido e incomunicado.

Acto seguido, lo trasladaron al penal de Ezeiza.

Antes de que la Justicia ordenara su detención, Pessi habló con TN. “Mi nombre es Joel Pessi. Me retuvieron el documento porque salí en un noticiero diciendo ‘Milei hijo de puta’, puteé, por bronca, como todo argentino. Por bronca por lo que estamos pasando, porque no hay trabajo, no hay una mierda. Me expresé y le mandaron una orden a la Policía para que me detuvieran por faltarle el respeto a Milei. Me quieren hacer una causa ahora”, se quejó.