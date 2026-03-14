Día de Pi: por qué se celebra cada 14 de marzo

El Día de Pi se conmemora el 14 de marzo de cada año en todo el mundo, una fecha que busca fomentar el estudio de las matemáticas y su beneficio en la vida educativa y adulta. Este día incentiva a incluir y dar acceso a esta ciencia deductiva, que trabaja con las propiedades, patrones y estructuras entre diferentes elementos como números, símbolos, y formas geométricas, una herramienta fundamental para resolver incógnitas o situaciones diversas.

Durante esta jornada se celebra también el Día de la Matemáticas, una iniciativa que se popularizó en 2020. Curiosamente, la jornada coincide también con el nacimiento del físico alemán Albert Einstein, quien es considerado como el científico más importante del siglo XX.

Coinside con el Día de las Matemáticas, que recuerda la fecha de fallecimiento de Albert Einstein (Foto: Redes Sociales)

¿Por qué se celebra hoy el Día de Pi?

La elección de esta fecha se debe a que en países como Estados Unidos, se refiere a esta jornada como 3/14, es decir, el catorceavo día del tercer mes del año. Estas cifras coinciden con los tres primeros dígitos que conforman a Pi, 3,14. Fue el físico estadounidense Larry Shaw, quien en 1988 se le ocurrió celebrar esta fecha para destacar el rol fundamental de las matemáticas en la vida de las personas.

En 2009 obtuvo la aprobación de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que declaró el 14 de marzo como el Día Nacional de Pi. Quienes deseen festejar de una manera precisa, conmemoran este día a las 01.59 am de este día. El horario coincide con la aproximación de los seis dígitos: 3,14159.

¿Qué es el número Pi?

Pi expresa la proporción de la longitud de la circunferencia con su diámetro, que posee una cualidad constante. Asimismo, su valor resulta siempre el mismo, sin importar el tamaño de la circunferencia que se trate. De esta manera, se considera como un valor sin fin, que es principalmente de 3,141592. Al ser infinito, sus decimales son ilimitados, ni siguen un patrón repetitivo. Es así que se constituye como un número irracional, una cualidad matemática que incluye valores imposibles de expresar como una fracción exacta.

Cada año, el 14 de marzo, se celebra el Día Pi y el Día Internacional de las Matemáticas Istock

Su expresión se hace a través de un símbolo que proviene de la decimosexta letra del alfabeto griego (π). Historiadores creen que su origen se remonta a civilizaciones antiguas en Egipto y Babilonia, donde utilizaban aproximaciones de Pi hace miles de años. Durante la antigua Grecia, Arquímedes perfeccionó su utilización a través de polígonos inscritos y circunscritos, lo que ayudó a la comprensión de este número.

La adopción de la simbología griega comenzó durante 1706 gracias al matemático galés William Jones. El científico propuso emplear su uso para referirse a este número, debido a la alusión a la palabra griega periferia. Años más tarde, el matemático Leonhard Euler apoyó esta iniciativa, lo que otorgó mayor popularidad a la iconografía de Pi.

Si bien se encuentra principalmente asociado con la geometría de círculos, muchas ramas científicas han adoptado su uso para el desarrollo, estudio y trabajo. Algunas de estas son la física, la ingeniería, la estadística y la astronomía. Pi ha sido utilizado para el cálculo de ondas, describir fenómenos naturales o resolver incógnitas.