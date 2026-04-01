Tormenta solar del 1 de abril: qué servicios básicos pueden fallar en las próximas horas según la NOAA

A partir de la tormenta solar que se pronosticó primero para el 31 de marzo y luego para el 1° de abril, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos alertó sobre la posibilidad de que algunas comunicaciones y servicios fallen como consecuencia del fenómeno.

Se prevé que una tormenta solar afecte a la Tierra este 1° de abril

El Centro de Predicción del Clima Espacial, dependiente de la NOAA, publicó un boletín con respecto a lo que anticipan los expertos.

En ese sentido, ya para el 31 de marzo y luego para los primeros días de abril, se pronosticó la posibilidad de una tormenta geomagnética, el término que define a los efectos de las tormentas solares en la Tierra.

La tormenta solar del 1° de abril puede afectar levemente a servicios y tecnologías, según la NOAA X (@NASA)

Mientras que para las últimas horas de marzo se estableció una vigilancia de nivel G2, considerado como moderada, para el 1° y 2 de abril se redujo a G1, establecida como menor. Sin embargo, la alerta se mantiene.

Concretamente, la NOAA explicó que el fenómeno se debe a una eyección de masa coronal que hizo erupción el 29 de marzo, asociada a una llamarada solar de clase X1.4.

Qué servicios pueden fallar el 1° de abril por la tormenta solar

Entre los efectos posibles, las autoridades estadounidenses mencionaron algunas complicaciones con ciertos dispositivos.

Es posible que se presenten efectos menores y limitados en algunos sistemas tecnológicos . Sin embargo, la NOAA asegura que se trata de consecuencias fácilmente solucionables.

. Sin embargo, la NOAA asegura que se trata de consecuencias fácilmente solucionables. La mencionada llamarada solar tiene un nivel de alerta R3 , considerada como elevada, que suele estar relacionada con bloqueos de señales de radio de alta frecuencia . Por eso, en ciertas áreas podrían verse afectadas las comunicaciones .

, considerada como elevada, que suele estar relacionada con . Por eso, en ciertas áreas podrían verse . Además, los sistemas de navegación y energía también podrían experimentar algunos efectos débiles. Se trata de fluctuaciones menores en las redes eléctricas y posibles impactos leves en las operaciones de satélites.

Las tormentas solares se generan como consecuencia de la "explosión repentina de partículas, energía y campos magnéticos", según la NASA Solar Dynamics Observatory - NASA

De cualquier manera, la NOAA afirma que se trata de una situación bajo control y que no tendrá consecuencias considerables en la vida diaria de las personas.

La recomendación es mantenerse informado a través de los canales oficiales para conocer cualquier cambio.

Qué es una tormenta solar, de acuerdo con la NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) explica que este fenómeno consta de la “explosión repentina de partículas, energía y campos magnéticos” que son lanzadas al sistema por el Sol.

La NASA prepara el regreso de los humanos a la Luna; la misión Artemis II inicia mañana, 1 de abril

Concretamente, la reconexión de campos magnéticos en la superficie solar genera erupciones, que tienen una intensidad variable según un ciclo de 11 años.

Los mejores indicadores para evaluar este tipo de fenómenos que utilizan los expertos son las manchas solares.

Se trata de regiones activas donde es más probable que se originen estas erupciones y que ayudan a los analistas a anticipar este tipo de fenómenos y advertir por sus posibles efectos.