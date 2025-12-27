Aumento del nivel del mar: el pronóstico de NOAA sobre las ciudades de California que quedarían bajo el agua

Un aumento del nivel del mar superior a los diez pies (tres metros) podría dejar bajo el agua a varias ciudades de la costa de California. Este escenario se vería agravado por los efectos acumulados de otros fenómenos naturales, como tormentas e inundaciones, que ya han impactado al estado en años recientes.

Qué ciudades de California quedarían bajo el agua, si aumenta el nivel del mar

De acuerdo con proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), un incremento de tres metros en el nivel del mar tendría consecuencias severas en gran parte de la costa de California.

Ciudades que se inundarían si sube el nivel del mar en California (NOAA)

J. Derek Loftis, profesor del Centro de Gestión de Recursos Costeros del Instituto de Ciencias Marinas de Virginia, perteneciente al College of William & Mary, explicó a Newsweek que un aumento de esta magnitud dejaría inutilizables zonas clave de aproximadamente un tercio de las ciudades costeras del estado.

Según el mapa interactivo del NOAA, varias ciudades costeras de California quedarían bajo el agua si ocurre este aumento del nivel del mar:

Crescent City

Trinidad

San Francisco

Oakland

Long Beach

Seal Beach

Huntington Beach

Newport Beach

San Diego

Además de áreas urbanas, también se verían gravemente afectadas zonas naturales y reservas protegidas, como Big Lagoon, los humedales de Brush Creek y Lagoon Lake, la reserva natural Coastal Dunes, la reserva de caza del condado de Ventura y amplias extensiones del Monumento Nacional Marino de California.

En el norte del estado, la bahía de Humboldt inundaría comunidades cercanas como Bayside y Bracut, además de partes de Eureka. El Refugio Nacional de Vida Silvestre de la zona también quedaría cubierto por el agua.

En el Área de la Bahía, regiones cercanas al Área Recreativa Nacional Golden Gate y San Francisco quedarían parcialmente sumergidas. La Reserva Nacional de Vida Silvestre de San Pablo sería cubierta por completo, mientras que la bahía Grizzly y amplias zonas de la bahía de San Francisco se desbordarían.

Factores que propician el aumento del nivel del mar

El especialista señaló que, incluso sin un aumento extremo del nivel del mar, el problema ya afecta de forma directa a todas las ciudades costeras de Estados Unidos. Muchas de ellas destinan recursos significativos a planes de resiliencia, especialmente para enfrentar interrupciones en los sistemas de transporte provocadas por inundaciones recurrentes.

Ciudades que se inundarían si sube el nivel del mar en Washington (NOAA)

Entre los factores que aceleran el abandono de las ciudades costeras menos resilientes se encuentran los impactos acumulados de huracanes, tormentas del noreste, el aumento sostenido del nivel del mar, las emisiones de gases de efecto invernadero y el derretimiento prolongado de los casquetes polares.

El experto advirtió que, incluso si las emisiones globales se redujeran a cero de inmediato, el nivel del mar continuaría aumentando durante décadas debido a procesos ya en curso. Aunque los escenarios más extremos se proyectan hacia el año 2100, pequeños incrementos actuales ya representan una amenaza significativa para muchas comunidades costeras.

Qué otras ciudades de EE.UU. quedarían bajo el agua

Además de la costa de California, también Oregon se vería afectado ante un aumento de tres metros en el nivel del mar. Según el mapa del NOAA, Rockaway City, Bay City, Cape Meares, Garibaldi, Oceaside y Netart, son algunas de las ciudades que quedarían cubiertas por el agua.

Ciudades que se inundarían si sube el nivel del mar en Oregon (NOAA)

También, Washington tiene zonas de riesgo que quedarían bajo el mar, como Seattle, Marysville, Mukitteo, Edmons, Bremerton y Balhbridge Island, junto con algunos refugios de la vida silvestre y parques nacionales como el de Dosewallips.