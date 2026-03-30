Tormenta solar este martes 31 de marzo: la NOAA alerta por interferencias en comunicaciones
El Centro de Predicción del Clima Espacial estima un 50% de probabilidades de tormenta de radiación nivel S1 y actividad geomagnética moderada G2 que podría extenderse hasta el miércoles 1° de abril
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En las últimas horas, las autoridades de Estados Unidos alertaron sobre la probabilidad de una tormenta solar para el martes 31 de marzo. El Centro de Predicción del Clima Espacial detalló cuáles son las condiciones previstas y los porcentajes de probabilidad tanto para el día mencionado como para el miércoles 1° de abril.
Hay más de un 50% de probabilidades de una tormenta solar el 31 de marzo
El pronóstico del Centro de Predicción del Clima, correspondiente a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), indica que para el 31 de marzo hay un 50% de probabilidades de que ocurra una tormenta solar de radiación de nivel S1 o superior.
Aunque se mantiene también la alerta para el día siguiente, el 1° de abril las probabilidades disminuyen a un 25%.
Además, hay un aumento para las posibilidades de tormentas geomagnéticas. Concretamente, para el 31 de marzo se prevé que la actividad aumente a una tormenta G2, considerada de nivel moderado.
Para el 1° de abril, la intensidad disminuirá nuevamente a un nivel G1, considerado menor, y que fue el que se registró para el lunes 30 de marzo.
Cómo impactan las tormentas solares en las comunicaciones
La NOAA también alertó sobre los efectos que tendrán los fenómenos en las comunicaciones de radio de alta frecuencia.
Mientras que el 30 de marzo se presentaron impactos de nivel R1, rango menor dentro de la escala, para el 31 de marzo y 1° de abril existe un 55% de probabilidades de que ocurran eventos de nivel R1-R2.
Por su parte, también existe una posibilidad menor de eventos más fuertes. Concretamente, se trata de un 10% para sucesos con rangos entre R3 y R5.
Qué es una tormenta solar, según la NASA
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) define a este fenómeno como la “explosión repentina de partículas, energía y campos magnéticos que el Sol lanza al sistema solar”.
La agencia estadounidense indica que estas erupciones son causadas por la reconexión de campos magnéticos en la superficie solar.
Además, la frecuencia e intensidad de estos fenómenos varía según un ciclo de 11 años, siendo más comunes durante el “máximo solar”.
En la evaluación, los expertos observan las manchas solares, que son indicadores de regiones activas donde es más probable que se originen estas erupciones.
Aunque estas tormentas pueden afectar la tecnología y las comunicaciones, la atmósfera y el campo magnético de la Tierra protegen a las personas en la superficie de daños directos.
Cuáles son los posibles efectos de una tormenta solar
La NASA identifica los siguientes posibles efectos que pueden presentarse a partir de una tormenta solar:
- Llamaradas solares: son destellos intensos de luz que viajan a la velocidad de la luz. Se clasifican por su intensidad desde la A, el rango más débil, a la X, el más fuerte.
- Tormentas de radiación: consisten en partículas cargadas que viajan a velocidades extremas y pueden alcanzar la Tierra en 30 minutos o menos.
- Eyecciones de Masa Coronal: son nubes gigantescas de plasma que pueden tardar desde 15 horas hasta varios días en llegar al planeta. Al interactuar con el campo magnético terrestre, provocan tormentas geomagnéticas.
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