Combo explosivo en el AMBA: calor, humedad y un cielo con amenaza de lluvias

La mañana del martes 3 de marzo en el AMBA se perfila con mal clima. Sin embargo, en días anteriores, el pronóstico no marcaba lluvias para hoy, sino baja probabilidad de precipitaciones y un cielo cubierto.

Desde la mañana temprana hasta las 10, podría haber una posibilidad de lluvias aisladas, sin embargo no se esperan muchas más precipitaciones.

Hoy habrá lluvias aisladas hasta, aproximadamente, las 10 Windy

A qué hora llueve hoy, martes 3 de marzo

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no anunció alertas por lluvias en su pronóstico, lo cierto es que hay ciertas probabilidades y que en la ciudad de Buenos Aires y alrededores se registraron lloviznas leves.

Además, la plataforma climática Windy, que separa el clima por hora y con distintos filtros, como el viento o la lluvia, marca un foco leve entre la primera mañana y la media mañana, donde los porteños y bonaerenses podrían sufrir precipitaciones.

De acuerdo a esta plataforma, la lluvia solo se extendería por la mañana y no por la tarde, en la antesala del miércoles, que tendrá buen clima, previo a otros días de tormentas que le siguen.

Calor y humedad: cómo estará el tiempo hoy

Este martes 3 de marzo estará regido por un cielo cubierto, con probabilidad de lluvias y humedad alta. También habrá que tener cuidado con el calor, aunque no será extremo como días anteriores.

Temperatura máxima Temperatura mínima Humedad Dirección del viento 28°C 23°C 77% Norte

Cómo sigue el pronóstico de la semana

Cuándo lloverá en Buenos Aires

Se pronostica que el miércoles representará la culminación de la fase de altas temperaturas, consolidándose como la última jornada de calor intenso de la temporada estival. El día iniciará con condiciones de estabilidad atmosférica, vientos de intensidad leve y una base térmica de 22°C. A partir del mediodía, se producirá una rotación de los vientos hacia el sector este, lo que generará un incremento paulatino de la cobertura nubosa. Se estima que la temperatura máxima alcanzará los 32°C antes de que, hacia el final del día, el ingreso de un frente frío provoque un marcado descenso en los registros térmicos sin probabilidad de precipitaciones asociadas.

El jueves se producirá un cambio significativo en las condiciones meteorológicas debido a la irrupción de una masa de aire frío. La jornada comenzará con vientos moderados del sudeste y un cielo mayormente cubierto, con una temperatura mínima de 19°C. Los modelos indican una probabilidad de precipitaciones aisladas durante la mañana, mientras que la escasa presencia solar y la persistencia del flujo de aire frío limitarán la máxima a los 26°C. El cierre del día mantendrá condiciones de inestabilidad ligera° y un marcado enfriamiento ambiental con valores cercanos a los 20°C.

El miércoles podría ser el "último día del verano" Soledad Aznarez

Para el viernes, se prevé la continuidad de la circulación de aire frío y abundante nubosidad, factores que garantizarán una amplitud térmica reducida. El amanecer presentará condiciones inestables, con vientos regulares del sudeste y una temperatura mínima de 16°C. Durante el transcurso de la jornada, se mantendrá la posibilidad de lloviznas intermitentes y una máxima que no superará los 24°C debido a la falta de sol. No obstante, se espera que las condiciones se estabilicen hacia la noche, periodo que se proyecta sin precipitación.

Las proyecciones para el fin de semana sugieren un nuevo refuerzo de aire frío durante el sábado, lo cual podría derivar en precipitaciones desde la tarde hasta la medianoche. Se recomienda realizar un seguimiento de las actualizaciones meteorológicas para actividades que dependan de las condiciones externas. Por último, el domingo presentará una mejora relativa con baja probabilidad de lluvias y periodos de insolación más prolongados, aunque persistirá un remanente de inestabilidad en la región.