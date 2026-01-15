Este jueves 15 de enero está anunciada la posibilidad de tormentas en el AMBA y, en algunas regiones de la provincia de Buenos Aires, rige alerta amarilla. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó el pronóstico del tiempo para este jueves y detalló el momento del día cuando comenzará a llover. Se espera que, tras el temporal, la temperatura baje.

Esta tarde: lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores Ricardo Pristupluk

A qué hora llueve hoy

El SMN comunicó el pronóstico de lluvias para hoy. Estas tormentas aisladas darán el fin a un conjunto de días de mucho calor y humedad en todo el AMBA que concluirán con un frente frío que ingresará en la tarde de hoy, lo que hará que desciendan las mínimas y las máximas: el cambio de la veleta del noroeste al viendo desde el sur tendrá como resultado el temporal y el descenso del termómetro.

En particular, este jueves 15 de enero el organismo climatológico prevé que las tormentas aisladas podrían darse a partir de la tarde. El riesgo de lluvias comenzaría a tener lugar a partir de las 14, aproximadamente.

Lo cierto es que no se puede precisar con exactitud el momento en el que comenzará a llover. Sin embargo, algunos especialistas expresan que, incluso, podrían darse chaparrones en la mañana, cerca del mediodía.

Alerta amarilla: qué regiones del país están en riesgo por tormentas

El SMN comunicó alerta amarilla en distintas partes del país. En particular, para la provincia de Buenos Aires, en la Costa Atlántica: Necochea, Mar del Plata, Miramar, Villa Gesell, Pinamar, entre otros. Además, también deben cuidar especial atención las regiones del norte de la provincia de Buenos Aires.

El organismo nacional también alertó por fuertes tormentas a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Rioja, Catamarca, San Luis, Tucumán, Corrientes, Chaco y Salta.

Alerta amarilla: qué dijo el SMN

De cara a estos fenómenos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantenerse protegido y evitar mayores inconvenientes: