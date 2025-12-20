Así estará el tiempo en Buenos Aires este sábado: ¿llueve?

Los residentes de la ciudad de Buenos Aires que deseen planificar sus actividades durante el fin de semana deben saber qué dice el pronóstico del tiempo este sábado 20 de diciembre, que anticipa el SMN (Servicio Meteorológico Nacional).

Así estará el tiempo en Buenos Aires el sábado 20 de diciembre Silvana Colombo - LA NACION

Así estará el tiempo en Buenos Aires este sábado 20 de diciembre

Las previsiones del SMN indican que este sábado 20 de diciembre habrá tormentas aisladas por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. La temperatura mínima esperada es de 25°C y la máxima de 28°C.

Habrá vientos leves del sureste y del norte, que tendrán una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con posibilidad de ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Las probabilidades de precipitaciones entre la mañana y la tarde se ubican en un rango que va de 40 a 70%.

Cómo estará el tiempo el domingo 21 de diciembre en Buenos Aires

El domingo se presentará con cielo nublado por la mañana, y mayormente nublado por la tarde y la noche, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura más baja de la jornada será de 23°C y la máxima llegará a los 29°C. Durante el día, el viento soplará levemente desde el norte y el este, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Así estará el tiempo el domingo 21 de diciembre

Cómo seguirá el tiempo en la semana en Buenos Aires

El pronóstico del tiempo para la semana en Buenos Aires indica lo siguiente:

Lunes 22 de diciembre : se espera una jornada con cielo mayormente nublado por la mañana y la tarde. Se estima una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 30°C . En la jornada el viento soplará desde el sureste, con una velocidad de entre 13 y 31 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para este día.

: se espera una jornada con por la mañana y la tarde. Se estima una temperatura mínima de 22°C y una . En la jornada el viento soplará desde el sureste, con una velocidad de entre 13 y 31 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para este día. Martes 23 de diciembre : la mañana se presentará con el cielo algo nublado, y parcialmente nublado por la tarde. La mínima será de 21°C y la máxima de 31°, muy similar a las marcas de los días previos. El viento será leve y provendrá del sur y el noreste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias.

: la mañana se presentará con el cielo algo nublado, y parcialmente nublado por la tarde. La mínima será de 21°C y la máxima de 31°, muy similar a las marcas de los días previos. El viento será leve y provendrá del sur y el noreste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias. Miércoles 24 de diciembre : el día se presentará con cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado, por la tarde. La mínima del día se ubicará en los 22°C y la máxima llegará a los 33°C. Habrá viento del sureste, por la mañana, y del noreste, por la tarde, con velocidades que van de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

: el día se presentará con cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado, por la tarde. La mínima del día se ubicará en los 22°C y la máxima llegará a los 33°C. Habrá viento del sureste, por la mañana, y del noreste, por la tarde, con velocidades que van de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Jueves 25 de diciembre: el cielo se presentará parcialmente nublado a la mañana, y algo nublado a la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 20°C y la máxima en los 33°C. El viento soplará del sureste, y no se presentan chances de precipitaciones.