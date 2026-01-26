Calor extremo en Buenos Aires: qué recaudos tomar y cómo evitar un golpe de calor

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes 26 de enero avisos de alerta naranja y amarilla por la llegada de altas temperaturas al centro del país. Los termómetros en la Ciudad marcarán hasta 36 grados y el calor extremo en Buenos Aires obliga a las personas a modificar sus rutinas para preservar la salud.

Vuelve el calor intenso a Buenos Aires

¿Qué recaudos tomar y cómo evitar un golpe de calor?

Matías Lejarraga (MN 93781), cirujano especialista en hábitos saludables, en diálogo con LA NACION, destacó la importancia de distinguir la fatiga común de un cuadro de gravedad. El profesional marcó la diferencia fundamental para el diagnóstico inmediato: “Si hay síntomas neurológicos, se trata de un golpe de calor”.

Ola de Calor en La Ciudad de Buenos Aires. City porteña Fabián Marelli

Las señales de alerta máxima incluyen el deterioro sensorial, la alteración de la conciencia, la confusión y la falta de respuesta ante estímulos. El cuerpo manifiesta el colapso físico mediante la piel caliente al tacto, la respiración agitada y la aparición de náuseas o vómitos. Existen también indicadores “silenciosos” previos al desmayo: el cansancio extremo, la sudoración excesiva, el pulso acelerado y los mareos anticipan la descompensación.

Estrategias de hidratación y prevención

Los expertos coinciden en la necesidad de bajar la temperatura basal del cuerpo mediante acciones concretas.

Ducha fría: un baño antes de salir de casa baja la temperatura basal del cuerpo. Aconsejan repetir el proceso durante el día si es posible.

un baño antes de salir de casa baja la temperatura basal del cuerpo. Aconsejan repetir el proceso durante el día si es posible. Vestimenta: usar ropa clara y liviana.

usar ropa clara y liviana. Hidratación: beber agua cada media hora. Una pizca de sal marina repone los electrolitos que se pierden con la transpiración.

beber agua cada media hora. Una pizca de sal marina repone los electrolitos que se pierden con la transpiración. Alimentación: priorizar frutas y ensaladas. Las comidas calientes o platos pesados (como la carne) dificultan la disipación del calor interno.

Los especialistas recomiendan beber agua cada media hora frente a estas altas temperaturas Fabián Marelli

Martín Lanteri (MN 142628), especialista del Sanatorio Otamendi, advirtió sobre un error frecuente al asistir a alguien afectado: el suministro de bebidas heladas. El líquido a temperaturas muy bajas provoca vómitos, acelera la deshidratación y empeora el cuadro clínico. La inmersión rápida en agua fría sin supervisión médica también resulta contraproducente por la vasoconstricción brusca del sistema circulatorio.

Los menores de dos años y los mayores de 70 poseen mayor riesgo. Lanteri explicó el motivo fisiológico: “Son personas que tienen alterada la termorregulación y la manera de aclimatarse. Por lo tanto, no pueden realizar una correcta evaporación del calor de su propio cuerpo”.

El SMN advirtió que las temperaturas podrían alcanzar los 38 grados en el AMBA Santiago Filipuzzi

El cuidado de la piel ante la radiación

Julieta Ruiz Beguerie (MN 92320), dermatóloga del Hospital Austral, señaló que los índices de radiación ultravioleta (UV) en la Argentina alcanzan niveles extremos de 11 y 12. El 95% de esta radiación corresponde a rayos UVA, responsables del envejecimiento prematuro.

Las medidas de protección dermatológica exigen rigor:

Protector solar: El uso ideal es factor 50 con reposición cada tres horas.

El uso ideal es factor 50 con reposición cada tres horas. Horarios: Evitar la exposición directa entre las 10 y las 16 horas.

Evitar la exposición directa entre las 10 y las 16 horas. Barrera física: Sombreros, ropa fresca y anteojos con filtro UV son necesarios.

Sombreros, ropa fresca y anteojos con filtro UV son necesarios. Complementos: La protección oral con pastillas ricas en antioxidantes refuerza la defensa interna, pero no sustituye a las cremas.

Leisa Molinari (MN 116628), especialista en cáncer de piel, alertó sobre zonas olvidadas como orejas, manos y cuero cabelludo. Los rayos UVA atraviesan vidrios y nubes, por lo cual el riesgo persiste en interiores de oficinas o autos.

Epígrafe: Los índices de radiación UV alcanzan niveles extremos de 11 y 12, por lo que los especialistas instan a evitar la exposición solar directa entre las 10 y las 16 horas Santiago Filipuzzi

Los errores frecuentes y los mitos virales frente a las olas de calor

Las redes sociales suelen difundir trucos caseros sin aval científico ante la urgencia del calor. Uno de los hacks más virales consiste en colocar un vaso de agua dado vuelta con una servilleta sobre la cabeza para supuestamente succionar el calor. Lejarraga desestimó esta técnica de forma categórica: “No posee ninguna base científica”.

El uso de hielo directo sobre la cabeza tras un golpe de calor también es nocivo por el cambio brusco de temperatura. El protocolo médico correcto implica trasladar a la persona a un lugar fresco, aplicar paños fríos en cuello o cabeza e hidratar con sorbos pequeños.

El mapa de las alertas meteorológicas para este lunes 26 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió avisos de nivel naranja y amarillo para diversas regiones. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) espera marcas térmicas cercanas a los 38 grados. La alerta naranja rige en el sur y el este de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el oeste de Entre Ríos y el sudoeste de Córdoba.

Las alertas por calor para este lunes 26 de enero SMN

La alerta amarilla alcanza a las provincias de Catamarca, Córdoba,Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

El mapa de las tormentas para este lunes 26 de enero SMN

Ante este aviso, el Servicio Meteorológico Nacional también emitió una serie de recomendaciones para mantener segura a la población:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Aldana Rizzuto.