Hay alertas por lluvia en distintas provincias para hoy, miércoles 10 de diciembre

Las tormentas afectarán a Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro; se prevén fuertes lluvias, ráfagas y ocasional caída de granizo

Este miércoles 10 de diciembre hay alerta por lluvias en distintas zonas del país. La emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para buscar prevenir a la población sobre los temporales. Están afectadas por lo menos cinco provincias y se trataría de fenómenos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alertas por lluvia en distintas provincias

Las lluvias en AMBA se desplazarán al sureste, impactando interior bonaerense y costa atlántica. Municipios del oeste, centro, este y sur serán afectados por tormentas, algunas fuertes, con actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de hasta 70 km/h. El SMN prevé entre 20 y 50 milímetros de agua acumulada.

Paralelamente, otra alerta amarilla se concentra en el oeste: Mendoza (norte, centro, sur), Neuquén (este), La Pampa (oeste) y Río Negro (noroeste). El SMN pronostica tormentas fuertes con posible granizo y ráfagas de hasta 80 km/h.

A qué provincias afecta la alerta amarilla

Las provincias bajo alerta son:

  • Buenos Aires
  • Mendoza
  • Neuquén
  • La Pampa
  • Río Negro

Los residentes de estas regiones deben prepararse para fuertes lluvias que podrían generar acumulaciones importantes en cortos períodos. El fenómeno vendrá acompañado de intensas ráfagas de viento y existe la posibilidad de caída de granizo de forma ocasional. Estos eventos combinados indican la probabilidad de tormentas severas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Recomendaciones del SMN

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Pronóstico para el AMBA el resto de la semana

El clima en el AMBA para los próximos días de diciembre se mantendrá cálido y veraniego, con temperaturas máximas entre 27°C y 34°C, mínimas de 18°C a 22°C, y chances de precipitaciones variables, especialmente en la tarde.​

  • Miércoles 10: nubes y claros por la mañana (28°C sensación térmica) y probabilidad de lluvias débiles por la tarde (27°C).​
  • Jueves 11: caluroso (31°C máxima/19°C mínima), 60% chance de lluvia.​
  • Viernes 12: algo nublado a parcialmente nublado (34°C máxima, 22°C mínima) y baja chance de lluvia.​
  • Sábado 13: parcialmente nublado (33°C máxima, 24°C mínima) y 70% de probabilidad de precipitaciones.​
  • Domingo 14: chaparrones matutinos (19°C, 40%), parcialmente nublado tarde (26°C) y 90% de chances de lluvia, en todo el día.​
  • Lunes 15: parcialmente nublado (26°C máxima, 18°C mínima).
