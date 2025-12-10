Hay alertas por lluvia en distintas provincias para hoy, miércoles 10 de diciembre
Las tormentas afectarán a Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro; se prevén fuertes lluvias, ráfagas y ocasional caída de granizo
Este miércoles 10 de diciembre hay alerta por lluvias en distintas zonas del país. La emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para buscar prevenir a la población sobre los temporales. Están afectadas por lo menos cinco provincias y se trataría de fenómenos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Alertas por lluvia en distintas provincias
Las lluvias en AMBA se desplazarán al sureste, impactando interior bonaerense y costa atlántica. Municipios del oeste, centro, este y sur serán afectados por tormentas, algunas fuertes, con actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de hasta 70 km/h. El SMN prevé entre 20 y 50 milímetros de agua acumulada.
Paralelamente, otra alerta amarilla se concentra en el oeste: Mendoza (norte, centro, sur), Neuquén (este), La Pampa (oeste) y Río Negro (noroeste). El SMN pronostica tormentas fuertes con posible granizo y ráfagas de hasta 80 km/h.
A qué provincias afecta la alerta amarilla
Las provincias bajo alerta son:
- Buenos Aires
- Mendoza
- Neuquén
- La Pampa
- Río Negro
Los residentes de estas regiones deben prepararse para fuertes lluvias que podrían generar acumulaciones importantes en cortos períodos. El fenómeno vendrá acompañado de intensas ráfagas de viento y existe la posibilidad de caída de granizo de forma ocasional. Estos eventos combinados indican la probabilidad de tormentas severas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.
Recomendaciones del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Pronóstico para el AMBA el resto de la semana
El clima en el AMBA para los próximos días de diciembre se mantendrá cálido y veraniego, con temperaturas máximas entre 27°C y 34°C, mínimas de 18°C a 22°C, y chances de precipitaciones variables, especialmente en la tarde.
- Miércoles 10: nubes y claros por la mañana (28°C sensación térmica) y probabilidad de lluvias débiles por la tarde (27°C).
- Jueves 11: caluroso (31°C máxima/19°C mínima), 60% chance de lluvia.
- Viernes 12: algo nublado a parcialmente nublado (34°C máxima, 22°C mínima) y baja chance de lluvia.
- Sábado 13: parcialmente nublado (33°C máxima, 24°C mínima) y 70% de probabilidad de precipitaciones.
- Domingo 14: chaparrones matutinos (19°C, 40%), parcialmente nublado tarde (26°C) y 90% de chances de lluvia, en todo el día.
- Lunes 15: parcialmente nublado (26°C máxima, 18°C mínima).
