Hay alertas por lluvia en distintas provincias para hoy, miércoles 10 de diciembre

Este miércoles 10 de diciembre hay alerta por lluvias en distintas zonas del país. La emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para buscar prevenir a la población sobre los temporales. Están afectadas por lo menos cinco provincias y se trataría de fenómenos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alertas por lluvia en distintas provincias

Las lluvias en AMBA se desplazarán al sureste, impactando interior bonaerense y costa atlántica. Municipios del oeste, centro, este y sur serán afectados por tormentas, algunas fuertes, con actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de hasta 70 km/h. El SMN prevé entre 20 y 50 milímetros de agua acumulada.

Las provincias afectadas por tormentas

Paralelamente, otra alerta amarilla se concentra en el oeste: Mendoza (norte, centro, sur), Neuquén (este), La Pampa (oeste) y Río Negro (noroeste). El SMN pronostica tormentas fuertes con posible granizo y ráfagas de hasta 80 km/h.

A qué provincias afecta la alerta amarilla

Las provincias bajo alerta son:

Buenos Aires

Mendoza

Neuquén

La Pampa

Río Negro

10 DIC ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ #Tormenta

⚠️ Lluvias intensas

🟨 10-50 mm con ráfagas ≥ 60 km/h

🧊 Granizo



🥵 Temperaturas extremas: #calor ⚠️

🟨 Efecto leve a moderado en la salud



Los residentes de estas regiones deben prepararse para fuertes lluvias que podrían generar acumulaciones importantes en cortos períodos. El fenómeno vendrá acompañado de intensas ráfagas de viento y existe la posibilidad de caída de granizo de forma ocasional. Estos eventos combinados indican la probabilidad de tormentas severas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Recomendaciones del SMN

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Pronóstico para el AMBA el resto de la semana

El clima hasta la semana que viene en la ciudad SMN

El clima en el AMBA para los próximos días de diciembre se mantendrá cálido y veraniego, con temperaturas máximas entre 27°C y 34°C, mínimas de 18°C a 22°C, y chances de precipitaciones variables, especialmente en la tarde.​