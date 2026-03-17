Tormentas en el AMBA: hasta cuándo va a llover

Después de un arranque de jornada con cielo despejado y sol pleno, el clima en Buenos Aires dio un giro inesperado y la tormenta irrumpió con fuerza, tomando por sorpresa a muchas personas. En medio de un escenario atravesado por altas temperaturas y lluvias intensas, crece la incertidumbre por cómo continuará el día y, sobre todo, en qué momento las precipitaciones darán una tregua.

La jornada estará atravesada por un marcado clima de inestabilidad, con temperaturas que en la Ciudad de Buenos Aires oscilarán entre los 21°C y los 28°C y una probabilidad de tormentas que irá en aumento, llegando hasta un 70% por la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional. Hacia la noche se prevén chaparrones, en un contexto de calor y humedad que se hará sentir a lo largo de todo el día.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires (Foto: SMN)

En la provincia de Buenos Aires el panorama será similar, con una mínima de 22°C y una máxima de 29°C, cielo mayormente nublado durante la mañana y tormentas que podrían intensificarse hacia la tarde, incluso con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora. De acuerdo con el organismo, recién hacia el miércoles se espera una mejora en las condiciones, cuando las lluvias finalmente darán una tregua, aunque no se descarta un nuevo episodio de precipitaciones durante la mañana del sábado.

Cómo estará el clima en el resto del país, según el SMN

En el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas con máximas y mínimas que alcanzarán los 27°C y 21°C en Córdoba, 33°C y 20°C en Tucumán, 29°C y 22°C en Santa Fe, 28°C y 22°C en Entre Ríos, 33°C y 25°C en Catamarca, 33°C y 26°C en Chaco, 33°C y 26°C en Corrientes, 34°C y 26°C en Formosa, 33°C y 19°C en Jujuy, 31°C y 17°C en Salta, 31°C y 23°C en Misiones y 30°C y 18°C en La Rioja.

Asimismo, se esperan 33°C y 24°C en Santiago del Estero, 23°C y 16°C en La Pampa, 23°C y 18°C en San Luis, 27°C y 19°C en San Juan, 24°C y 17°C en Mendoza, 20°C y 16°C en Río Negro, 21°C y 14°C en Chubut, 10°C y 6°C en Santa Cruz, 20°C y 14°C en Neuquén y 9°C y 7°C en Tierra del Fuego.