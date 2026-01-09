Vuelven las tormentas al AMBA: cuándo llueve este fin de semana, según el último pronóstico

En un viernes marcado por cielo nublado, muchas personas se preguntan si vuelven las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese sentido, se puede consultar el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para conocer cómo estará el clima este fin de semana.

El organismo puntualiza que este viernes hay entre 10% y 40% de probabilidades de precipitaciones sobre Buenos Aires, con chances de lluvias aisladas. Para la noche, estas pueden incrementar entre el 40% y el 70%. Las lluvias podrían ser constantes durante todo el sábado, que recién cortarían en la madrugada del domingo.

Este pronóstico concuerda con el observador meteorológico Diego Angeli. En una nota de LA NACION, observó que antes del mediodía podría haber viento frío, lo que arrimará "más nubosidad y humedad“. Señaló que a la tarde las probabilidades de precipitaciones serán ”más altas" y a la noche se mantendrá “una ligera inestabilidad". De todos modos, el día más inestable sería el sábado, que presentaría "lluvias débiles, pero continuas, durante todo el día". Al respecto, agregó: "La mañana será la franja más inestable del día, puesto que deja margen para algunas tormentas aisladas“.

El pronóstico del AMBA para este fin de semana, según el SMN

El pronóstico del tiempo en Buenos Aires entre el viernes 9 y el jueves 15 de enero SMN

Este fin de semana en el AMBA, se espera una transición de lluvias hacia un clima mucho más cálido y despejado. El viernes y el sábado estarán marcados por inestabilidad, con altas probabilidades de precipitaciones (llegando hasta el 70%) y ráfagas de viento considerables que podrían alcanzar los 69 km/h el sábado. Sin embargo, el domingo el tiempo mejorará notablemente: cesará la probabilidad de lluvias, el cielo se despejará y la temperatura máxima ascenderá hasta los 30°C, lo que dará inicio a una tendencia calurosa para la siguiente semana.

A continuación, el pronóstico del tiempo del SMN para el AMBA este fin de semana: