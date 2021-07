Agustina Bazterrica, premiada como “dama del terror” en Estados Unidos

Un nuevo premio para la escritora Agustina Bazterrica (Buenos Aires, 1974) y, por carácter transitivo, para la literatura argentina. La traducción al inglés de Cadáver exquisito (Alfaguara), hecha por la candiense Sarah Moses, ganó el Premio Ladies of Horror Fiction a la mejor novela. Tender is the Flesh, publicada en el idioma de Shirley Jackson por la editorial estadounidense Scribner, se impuso a las novelas Betty, de Tiffany McDaniel; The Hollow Places, de la estadounidense T. Kingfisher; Mexican Gothic, de la mexicana residente en Canadá Silvia Moreno-García (y que llegará a las librerías locales en las próximas semanas con el título de Gótico); Saltblood, de la británica TC Parker, y The Sun Down Motel, de la canadiense Simone St. James. Concursaron novelas de terror escritas por mujeres cis o trans y personas no binarias, publicadas entre enero y diciembre de 2020 en Estados Unidos y seleccionadas por el juvenil equipo femenino de Ladies of Horror Fiction. Cadáver exquisito ambienta su trama en una época donde las personas han comenzado a consumir carne humana.

“Un premio siempre genera visibilidad y por lo tanto, el libro tiene la posibilidad de llegar a más lectores y por eso estoy muy agradecida -dice la flamante ‘dama del horror’-. Cadáver exquisito, publicada como Tender is the Flesh por la editorial estadounidense Scribner y traducida por Sarah Moses compitió contra otras novelas finalistas escritas en inglés; la mía es la única novela traducida. Publicar en Estados Unidos ya de por sí es extremadamente difícil, pero que además el libro reciba reconocimientos es algo inesperado y hermoso”. En 2020, su novela estuvo nominada al premio de Goodreads en la categoría de terror. Por votación de los lectores, ese premio lo ganó Moreno-García.

La narradora cuenta que durante la pandemia comenzó a escribir tres novelas, “dos de las cuales quedaron a la espera de su momento”. Por ahora está entusiasmada con una historia de “tintes distópicos, sin duda truculenta y violenta, pero con un lenguaje más poético y con cierto misticismo”, anticipa. En 2020, Bazterrica presentó el libro de cuentos Diecinueve garras y un pájaro oscuro (Alfaguara). Junto con la escritora Agustina Caride, la flamante dama de la ficción terrorífica dicta cuatro talleres literarios anuales por Zoom: dos de escritura y dos de lectura, y otros tres virtuales de escritura. Este año, la novela de la argentina que ganó el premio Clarín de Novela en 2017 estará traducida a dieciséis idiomas, entre ellos, al chino mandarín, turco, francés, alemán, holandés, ruso, polaco, griego, húngaro, sueco y búlgaro. En los últimos días, Batzerrica estuvo en contacto con su traductora al portugués para resolver dudas.

“Hay muchas personas escribiendo obras potentes y valiosas y varias de esas personas son mujeres y muchas de esas mujeres eligen zambullirse en el terror para hablar, desde otra perspectiva, de temas que nos involucran a todos, de la condición humana -dice Bazterrica sobre el boom de las damas del género de terror-. Pienso en la ecuatoriana Mónica Ojeda, por ejemplo, que aporta una belleza cruel, su prosa tiene una poesía que incomoda pero fascina y toca los temas de abuso, de los mandatos y obligaciones a las mujeres, del aborto. Su libro de cuentos Las voladoras ya se transformó en uno de mis favoritos. Lo mismo Mariana Enriquez, que trabaja con temas sociales, con la cuestión de clase, con la dictadura en cuentos potentes como ‘La casa de Adela’. O Samanta Schweblin que trabaja muy bien con la extrañeza, con lo siniestro. O la rusa Anna Starobinets, que en su libro de cuentos Una edad difícil reescribe en clave de terror obras clásicas como La metamorfosis de Kafka”. En su opinión, el éxito de estas y otras narradoras se explica porque sus voces son “novedosas, feroces, poderosas, independientemente del género en el que escriban; es buena literatura y por eso la celebro”. Algo similar se puede decir sobre su “novela caníbal”, que sigue cosechando premios.