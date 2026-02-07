Escritores sortean libros en beneficio de las familias damnificadas por los incendios en la Comarca Andina

Tras los devastadores incendios forestales en la Comarca Andina, ubicada en la Patagonia entre el suroeste de Río Negro y el noroeste de Chubut, escritores argentinos y chilenos organizaron un sorteo de libros, con diez premios, a beneficio de las familias damnificadas. Se sortearán títulos de Alicia Genovese, Gloria Peirano, Cynthia Rismky, Juan Carrá, Ricardo Romero, Pía Bouzas, Félix Bruzzone y Julián López. Al enterarse de la iniciativa, varios escritores quisieron sumarse a la acción solidaria, por lo que es probable que se sorteen más libros.

Para participar del sorteo literario, hay que donar $ 5000 al alias DONAFUNDACIONSI (de la Fundación Sí) y enviar el comprobante de la transferencia al correo electrónico librosporlapatagonia@gmail.com. El sorteo se hará el miércoles 18 con los “comprobantes solidarios” enviados por los lectores. Y los libros se entregarán en una librería porteña a partir del viernes 20.

Alicia Genovese, Juan Carrá, Gloria Peirano, Cynthia Rimsky y Pía Bouzas

“Necesitamos tu colaboración: hagamos cosas con palabras y palabras con cosas”, remarca el leitmotiv performativo de la rifa solidaria. Una vez anunciado el sorteo, se recaudaron doscientos mil pesos en solo un día. “Si se mantuviera ese ritmo hasta el 18, sería fantástico”, dice Bouzas a LA NACION.

“Estamos organizando la actividad entre los autores -cuenta la escritora-. La Red Virtual Patagonia compartió cómo colaborar y con qué alias. Y nosotros decidimos apoyar la reconstrucción de las viviendas de las familias afectadas. El dinero está yendo directamente a Fundación Sí, que es la que se encarga de gestionar esta recaudación y los trabajos en territorio”. En 2025, la Fundación apoyó a ciento veinte familias afectadas por los recurrentes incendios.

“Tenemos claro que las acciones locales y concretas, sin importar la dimensión de cada una, es lo más importante -concluye Bouzas-. El Estado abandonó, la gente se organiza, las comunidades se sostienen, y desde acá aportamos con lo que podemos y generamos conciencia en la acción y a partir de la acción”.