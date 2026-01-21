“Mérito artístico y literario”: tres libros para chicos de autores argentinos, recomendados en Estados Unidos

Tres libros de autores argentinos traducidos al inglés y publicados en 2025 en Estados Unidos fueron destacados en su lista de títulos internacionales por la Junta Estadounidense de Libros para Jóvenes (Usbby, por sus siglas en inglés), organización sin fines de lucro que promueve la lectura infantil y juvenil. “La lista de libros internacionales destacados es una herramienta única que ofrece libros excepcionales que expondrán a los jóvenes lectores a perspectivas y experiencias que amplían y enriquecen su visión del mundo”, dijo la presidenta de Usbby, Susan Polos.

La lista de este año incluye 41 títulos para niños y jóvenes, procedentes de veinticuatro países, entre ellos, la Argentina, México, Colombia, España, Nigeria, Corea del Sur, Suecia y Países Bajos, que reflejan temas universales como la identidad, la esperanza, los vínculos intergeneracionales, la amistad, el juego, la curiosidad, la migración, la naturaleza y el patrimonio cultural.

Destacados en Estados Unidos: libros para chicos de María Teresa Andruetto, Eugenia Perrella y Nicolás Schuff Archivo

Ocho de los libros seleccionados fueron concebidos en español, el “idioma perseguido” por el gobierno de Donald Trump y sus simpatizantes. Tres son de autores argentinos: María Teresa Andruetto, Eugenia Perrella y Nicolás Schuff.

Los libros destacados para niños de jardín de infantes a segundo grado fueron Clara and the Man with Books in His Window (Greystone Kids), de Andruetto, ilustrado por Martina Trach y traducido por Elisa Amado, que se publicó originalmente en español en 2018 como Clara y el hombre en la ventana por Limonero; My Home Is In My Backpack (Floris Books), de Perrella, ilustrado por Ángela Salerno y traducido por Sally Polson, y publicado originalmente en 2023 como Mi casa especial por Amanuta, en Chile, y How to Reach the Moon (Amazon Crossing Kids), de Schuff, ilustrado por Ana Sender y con traducción de Lawrence Schimel, que se publicó originalmente con el título de Cómo llegar a la Luna, en 2022, en Lecturita.

El de Andruetto narra la relación entre una niña que le lleva la ropa limpia a un hombre que le empieza a prestar libros, a través de la ventana de su casa; el de Perrella, la de una chica migrante que viaja con sus padres en busca de un hogar, y el de Schuff, la de un chico que “viaja leyendo” en compañía de su abuelo.

De autores hispanoamericanos también se seleccionaron Paloma Flies Away (Candlewick Press) de la chilena María Jesús Guarda, traducido por Melanie Cordova e ilustrado por la propia autora, y que se publicó originalmente en español por Destino en 2021 como Paloma voló, y Croco (Tapioca Stories), de la mexicana Azul López, traducido por Kit Maude e ilustrado por la autora, publicado con el mismo título en español por Alboroto Ediciones en 2022.

Entre los destacados para niños de tercero a quinto grado, aparece Journey of the Humpbacks (Eerdmans), de la colombiana Juliana Muñoz Toro, traducido por Lawrence Schimel e ilustrado por Dipacho, y que se lanzó originalmente como El vuelo de las jorobadas por Lazo Libros.

Y para niños de sexto a octavo grado, figuran Pilgrim Codex (Levine Querido) de la mexicana Vivian Mansour, traducido por Carlos Rodríguez Cortez e ilustrado por Emmanuel Valtierra, que se publicó originalmente como Códice Peregrino en 2022 por Fondo de Cultura Económica, y Astro (Transit Books), del español Manuel Marsol, traducido por Lizzie Davis e ilustrado por el autor; se lanzó en el sello Fulgencio Pimentel con el mismo título en 2023.

Desde 2006, Usbby prepara un catálogo de libros internacionales para chicos y jóvenes que se publica cada año en la edición de febrero de School Library Journal, revista consultada por docentes y autoridades educativas estadounidenses.

El listado completo de obras internacionales destacadas por Ussby se puede consultar en este enlace. El jurado que decidió el listado de 2026 estuvo integrado por Susan Polos, Junko Sakoi (directora ejecutiva de la organización), Jackie Garcia-Morales, Robin Gibson, Taraneh Matloob Haghanikar, Suzii Parsons, Emily Pendergrass, Laura Simeon y Riky Stock.

Entre otros criterios de selección, se tuvieron en cuenta que los libros representaran lo mejor de la literatura infantil de otros países; que presentaran a los lectores de Estados Unidos a autores e ilustradores destacados de otros países; que ayudaran a los niños estadounidenses a ver el mundo desde otros puntos de vista y que tuvieran mérito artístico y literario, originalidad y creatividad en los enfoques.