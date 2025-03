Piden clemencia por un escritor egipcio encarcelado y alertan sobre la detención de un autor canadiense por criticar a Israel

Ayer, PEN International, junto con líderes de derechos humanos, escritores y personalidades públicas, solicitó clemencia a las autoridades egipcias, en un dramático pedido de liberación del escritor y activista egipcio-británico Alaa Abdel-Fattah, de 43 años, detenido en varias ocasiones por el gobierno durante la última década por cargos que las agrupaciones de derechos humanos consideran espurios. Los escritores Orhan Pamuk, Nobel de Literatura 2006; Siri Hustvedt, Elif Shafak y Arundhati Roy figuran entre los firmantes.

En 2024, Amnistía Internacional había emitido un comunicado en el que acusaba a las autoridades egipcias de haber sometido al escritor a un “juicio injusto” en 2019, en el que se lo acusó de haber difundido noticias falsas en redes sociales y por el que recibió una condena de cinco años de prisión. En respuesta, el gobierno egipcio prolongó la detención del escritor con nuevos cargos. Aunque las organizaciones de derechos humanos denuncian que hay unos 60.000 presos políticos en Egipto, el gobierno lo negó en reiteradas ocasiones.

La carta de PEN International, que firman escritores árabes como Aatish Taseer y Ahdaf Soueif, está dirigida al presidente de la República Árabe de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi. En redes sociales se puede seguir a PEN International, que abandonó X a finales de febrero, en Facebook, Instagram y Bluesky.

“Nosotros, un grupo de dirigentes de organizaciones de derechos humanos, escritores y figuras de los medios de comunicación, le pedimos que conceda el indulto al escritor egipcio-británico Alaa Abdel-Fattah, que ha pasado casi una década en prisión y ahora se enfrenta a dos años más de reclusión, a pesar de que las cláusulas de la legislación egipcia habrían llevado a su familia a esperar su liberación, teniendo en cuenta el tiempo que pasó en prisión preventiva”, comienza la carta que también firman artistas, activistas de derechos humanos y los directores de PEN Canadá, PEN América y PEN Inglaterra.

El comunicado indica que, “en un profundo acto de desesperación”, la madre del detenido, la profesora Laila Soueif, de 69 años, lleva a cabo una huelga de hambre de 150 días, en protesta por la arbitrariedad estatal. “Su salud se ha deteriorada y ha sido hospitalizada. Los médicos advierten que se enfrenta a un ‘riesgo inmediato de muerte súbita con el ayuno continuo’”.

“Señor Presidente, como líder de todos los egipcios, el poder de poner fin a este sufrimiento está exclusivamente en sus manos -se remarca-. Conceder a Alaa un indulto presidencial en virtud del artículo 155 de la Constitución egipcia reuniría a una madre con su hijo y pondría de manifiesto su compromiso con la justicia y la compasión. En un momento de inestabilidad regional, tal acto de clemencia demostraría la capacidad de respuesta de los dirigentes egipcios a las necesidades de su propio pueblo, sirviendo como señal de fortaleza y misericordia. [...]”.

Y concluye: “El mundo está mirando, y la historia no olvidará este acto de humanidad. Mientras las familias de todo Egipto se reúnen cada noche de Ramadán para romper el ayuno, una madre se niega a comer. Cada día que pasa, su fuerza se desvanece; su única plegaria es ver a su hijo libre. Un indulto presidencial no es solo justicia; es un acto de humanidad”.

PEN Canadá pide por el escritor Yves Engler

Con la firma de Brendan de Caires, director ejecutivo de PEN Canadá, el organismo que vela por el derecho a la libertad de expresión en ese país, a finales de febrero difundió una carta pública dirigida a la alcaldesa y el jefe de la policía de Montreal, Valérie Plante y Fady Dagher, respectivamente, sobre la situación del escritor y periodista canadiense Yves Engler, detenido en Montreal el jueves 20 de febrero y actualmente en libertad bajo fianza por haber criticado a una comentarista pro israelí en X.

Yves Engler, escritor y activista canadiense en contra de la ocupación israelí en Gaza Captura de video

Engler, que ha sido crítico del primer ministro Justin Trudeau, la ministra de Asuntos Exteriores Mélanie Joly y Jeremy Levi por sus posturas en contra de Palestina, fue acusado de acoso por la comentarista Dahlia Kurtz ante la policía de Montreal. Engler había criticado las publicaciones “antipalestinas” de Kurtz, incluidos sus llamamientos a deportar a los activistas solidarios con Palestina. Engler es autor de trece libros sobre la historia y la política exterior de Canadá, entre ellos, Canada and Israel: Building Apartheid, de 2010. Días después de la detención, fue liberado bajo fianza y encausado.

“Tenemos entendido que Yves Engler ha sido arrestado y detenido por sus escritos en favor de Palestina -se lee en la carta de PEN Canadá-. No tenemos claro de qué cargos se lo acusa. Pero si es cierto que ha sido efectivamente arrestado y detenido, las acciones tomadas por la policía de Montreal plantean serias dudas sobre la imparcialidad y el respeto de los derechos fundamentales a la libertad de expresión. PEN Canadá no toma posición sobre el contenido de los comentarios de Engler, solo sobre su derecho a hacerlas”.

“Engler ha criticado abiertamente a Israel y las acciones que ha tomado ese Estado contra los palestinos en Gaza -refiere el comunicado-. Al hacerlo, está actuando dentro de su derecho a la libertad de expresión. PEN Canadá sostiene que no es un delito adoptar una postura pro palestina en público. No es un delito objetar a quienes apoyan las acciones de Israel o describirlos como fascistas. No es un delito criticar o condenar al Estado de Israel. No es un delito escribir que las acciones de Israel en Gaza son un genocidio. Objetar, por escrito, a otros que apoyan las acciones de Israel no es una amenaza para ninguna persona ni para la policía. No es acoso objetar las acciones tomadas por la policía de Montreal o escribir sobre ellas. No es un delito pedir a otros ciudadanos de Canadá que objeten las acciones tomadas por la policía de Montreal. Todo ciudadano de Canadá tiene derecho a escribir sus opiniones y a expresarse en público. La libertad de expresión es un derecho fundamental, ya sea que uno esté de acuerdo con el contenido de tales declaraciones o que no esté de acuerdo con el contenido”.

La carta concluye que si la policía de Montreal detiene y acusa a periodistas y escritores “por hablar en contra de Israel o adoptar una postura pro palestina”, eso tendrá un “efecto amedrentador” sobre todos los escritores y periodistas. “PEN Canadá alza su voz para apoyar a todos los escritores y periodistas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, incluido Engler”, remarca.

Daniel Gigena Por