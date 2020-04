Ema y el silencio, uno de los bellísimos libros ilustrados recomendados para leer con los chicos en casa

Natalia Blanc Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de abril de 2020 • 07:11

Esta semana seleccionamos siete libros para compartir entre chicos y grandes que nos invitan a jugar con la poesía, las palabras y las ilustraciones en estos días de aislamiento social preventivo . Hay un libro informativo sobre animales que brillan en la oscuridad, mazos de cartas para armar listas creativas, uno con colores y poemas para la primera infancia y una novela gráfica muda que nos muestra lo absurdo de la guerra. Pasen, lean, disfruten y compartan. En el bonus track , algunos títulos extraordinarios para leer (y escuchar) online.

Luz propia, de María Emilia Beyer y Franz Anthony (Océano Travesía). "Un libro sobre seres que brillan" es el subtítulo de este libro tan especial con páginas desplegables que se cierran y forman un estuche de formato cuadrado. Al abrirlo aparece una serie de animales bioluminiscentes: aquellos que utilizan la luz para mimetizarse con el paisaje marino o atrapar una presa. Ideal para descubrir características peculiares de, por ejemplo, los peces sapo que se "encienden" por la noche con puntos brillantes en la panza y una especie de medusa que cambia de color (se pone verde brillante) para que no se le acerquen los que quieran atacarla. Pero, además de aprender estos secretos animales, el libro también ofrece otro "servicio" a los lectores: sus páginas están impresas con una tinta especial que resalta en la oscuridad. Ideal para estos días largos sin clases.

Aprovechemos esta cuarentena para compartir lecturas nutritivas en familia

Arte y poesía desde la cuna, de Graciela Pellizzari (Nazhira). En el catálogo de este sello independiente especializado en primera infancia encontré este libro, que también es muy especial. Adentro de las solapas trae seis tarjetones que, de un lado, tienen un poema y del otro, la reproducción de un cuadro de un artista celebre de la historia como Leonardo Da Vinci , Monet y Paul Klee . Además, hay una rueda de colores y un cuadernillo con ideas para jugar y consignas para estimular la creatividad de los bebes. Con esos recursos se pueden inventar otras actividades para compartir arte y poesía con toda la familia.

Listas las listas (Tinkuy). "Hecho en Argentina. No requiere wifi", aclaran los creadores de este nuevo juego literario que salió a principios de marzo. Después de los mazos para jugar con poemas de Laura Devetach, Gustavo Roldán y María Teresa Andruetto , llegó a las librerías esta propuesta para amantes de las listas, como Umberto Eco . El mazo trae 50 naipes, de tres colores distintos, con los que, al sacar cartas al azar, se pueden inventar cientos de listas delirantes y arbitrarias. Por ejemplo, titulares de noticias que hicieron historia. Y así, con películas, libros, obras. Una idea muy original y divertida para jugar estos días de aislamiento en casa .

Ema y el silencio, de Laura Escudero Tobler (FCE). "Hay un silencio en el silencio/ que guarda/ la música del mundo", escribe la autora cordobesa en este hermoso libro ilustrado por Roger Ycaza. Está protagonizado por Ema, una chica que vive una serie de aventuras durante todo el día. Con un lenguaje musical y sencillo, los versos invitan a imaginar escenas y situaciones cotidianas. Y a disfrutar de la poesía desde la infancia.

Ilustración interior del libro Una rosa en la trompa de un elefante

Una rosa en la trompa de un elefante, de António José Forte (Limonero). Rescate editorial de un texto poético y surrealista publicado originalmente en 1971. En esta bellísima edición nacional, los poemas del autor portugués (1931-1988) juegan con las coloridas ilustraciones de una joven artista nacida en Oporto en 1994. "Un día nació una rosa/ en la trompa de un elefante/ incluso en la nariz de un gigante/ una rosa es siempre elegante", dice Forte en uno de los versos. El libro está dedicado a Gisela, hija del poeta, quien aparece como personaje de varios de los poemas.

¿Qué hacen los mayores durante el día?, de Dawid Ryski (Harperkids). Todos (o la mayoría) de los chicos se lo preguntan: ¿qué hacemos los adultos todo el día? Se lo preguntan, especialmente, cuando no estamos con ellos. Y aunque por estos días pasemos las 24 horas en casa, igual ellos preguntan qué hacemos cuando estamos conectados por teletrabajo. Siempre tienen nuevas preguntas al respecto. Al ilustrador polaco Ryski se le ocurrió una gran idea: hacer un libro álbum con textos breves sobre las más variadas profesiones. Astronauta, director de cine, periodista, cocinera, jardinero, bombero, abogado, diseñadora, fotógrafo, baterista. Y más. Todo esto acompañado por grandes ilustraciones de estilo realista. Pero hay otro "detalle" que vuelve al libro aún más interesante: el autor tiene una mirada amplia y no plantea distinciones entre oficios y géneros. Así, aparecen mujeres carpinteras y hombres que trabajan de cuidar a personas mayores. Aplausos para Dawid Ryski.

Waterloo y Trafalgar, de Olivier Tallec (Pípala). Una novela gráfica sin texto que refleja con mucho humor la arbitrariedad de la guerra a través de dos soldados, uno rojo y uno azul, que se enfrentan uno a uno. Separados por un paredón, los hombrecitos se espían, se pelean, se provocan y miden fuerzas. Todo expresado de manera magistral en imágenes sin más palabras que alguna exclamación. Los recursos gráficos también son geniales: dos colores sobre un escenario en negro y blanco; y calados en algunas páginas que funcionan como estrategias narrativas. Recomendado para: grandes chicos y chicos grandes.

Bonus track

Libros maravillosos para leer online

Desde que empezó el aislamiento social y la cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus varios autores integrales, con excelentes libros para el público infantil, como Isol , Brocha , Istvanch y Pablo Bernasconi , comenzaron a compartir en sus redes muchos de sus cuentos e ilustraciones. A continuación cuentan un poco cómo les resultó esta iniciativa solidaria.

Uno de los relatos ilustrados de Mentiras y moretones, de Bernasconi

Bernasconi , por ejemplo, postea un relato ilustrado por día de algunos de sus libros como El infinito, Mentiras y moretones y Excesos y exageraciones . "En este caso puntual, me parece que hay un movimiento de solidaridad, regional, nacional, mundial, entre quienes producimos contenidos culturales, que termina siendo muy positivo para quienes lo aprecian y agradecen. Creo que el hecho de entregar porciones de material, de liberar píldoras de belleza, no implica que la gente, luego, desestime la intención de acercarse al libro de otra manera, más completa. Yo, por ejemplo, si veo algo que me gusta, si leo algo que me gusta, lo próximo que hago es tratar de conseguirlo en físico. Incluso cuando leo libros de forma digital, mi prehistórica tendencia luego es comprarlo en físico, y tenerlo cerca. Creo, básicamente, que las cosas que uno ofrece, vuelven. Pero de formas misteriosas", opina Bernasconi.

El sello Limonero ofrece en su Facebook la posibilidad de leer gratis un libro precioso de su catálogo como Quince ocasiones para pedir deseos en la calle, de Nicolás Schuff y Maguma . "Creemos que es un momento en el que hay que aportar lo que se pueda, cada uno desde su lugar y sus posibilidades, para capear esta tormenta. Por eso, decidimos poner a disposición ciertos títulos a través de plataformas de visualización en versiones temporales y no descargables. Además, a través de redes sociales tratamos de sumar actividades complementarias, para quienes ya conocían los títulos y también para nuevos lectores", contaron a esta sección los editores Lulu Kirschenbaum y Manuel Rud.

Isol y la editorial Fondo de Cultura Económica permiten a los lectores leer de manera gratuita el libro Secreto de familia . "Sorprendentemente, un montón de gente lo está leyendo por primera vez, así que estoy contenta con el resultado de esa liberación en pdf que permite lectura pero no descarga. Creo que hay que hacerlo de una manera que sirva a todos, a los lectores como contacto y regalo en este momento especial, y también a los autores y editores para acercar nuestro laburo y dar a conocer los libros y, tal vez, crear nuevos lectores".

AZ, una editorial que desde hace tiempo ofrece gratis versiones narradas de sus libros , subió por la cuarentena unos veinte libros de su catálogo de literatura infantil en la plataforma issuu, que permite visualizar los ejemplares pero sin descarga para proteger los derechos de los autores. Se pueden encontrar en el sitio diaadiaconvos.az.com.ar. "En varios casos, muchos autores como Istvansch , Brocha y Valeria Dávila fueron más allá y no sólo 'abrieron' sus libros sino que además hicieron videos con lecturas y narraciones para compartirlos con los lectores", dijo Ramiro Villalba Garibaldi, director de la editorial. Y contó que la respuesta de la audiencia fue inmediata: de 700 usuarios habituales en sus sitios y plataformas pasaron a 4 mil por día, con picos de 19 mil.

Istvansch adaptó sus libros al lenguaje audiovisual y comparte videos narrados en YouTube Fuente: Archivo - Crédito: Prensa Norma

Istvansch , por ejemplo, "tradujo" sus libros impresos al lenguaje audiovisual con narraciones y tutoriales donde enseña a crear historias y personajes con papeles y tijeras. En el caso de Brocha , AZ liberó sus libros Paloma y Barquitos de papel . "Suelo publicar mis dibujos en las redes y no tengo problema que se compartan. No creo que por publicar un libro completo se bajen las ventas, porque sigue habiendo, por suerte, lectores y lectoras que aman el libro objeto. Si les gusta quieren tenerlo y hasta verlo online puede ser un estímulo para ir a comprarlo después. Quiero decir también que un libro, por más que sea de autoría integral, tanto en imágenes y textos en el género ilustrado, se convierte en una obra compartida donde intervienen otros protagonistas que la mejoran, como editores, diseñadores y todas aquellas personas que la van construyendo con sus miradas, para seguir después creciendo hasta su punto máximo, en la imaginación de las lectoras y los lectores -dice Brocha-. Siento que uno está más cerca de convertirse en algo que me encantaría más allá de derechos de autor y esos asuntos: convertirme en un artista popular, ese derecho que se gana a formar parte de la memoria colectiva de un grupo de personas, donde ya ni se recuerda, a lo mejor, tu nombre".

Brocha comparte sus cuentos e ilustraciones en las redes sociales

En las redes de unaLuna -uno de los sellos del Grupo Claridad dedicado al público infantil- comparten contenidos para los lectores. "En Instagram, por ejemplo, subimos videos donde distintas personas narran las historias de nuestros libros. También, compartimos en nuestras redes algunas páginas de los libros que tienen actividades", contó Ana María Cabanellas, del Grupo Editorial Claridad.

Y por estos días se sumó el sello Ralenti, que comparte gratis sus tres primeros libros: Mi tortugo , Las Súper 8 y Saltar soga en la noche , ya recomendados en esta sección. No se los pierdan.

Finalmente, en esta sección especial en tiempos de cuarentena , comparto un texto de Martín Blasco, autor de la novela juvenil Todas las tardes de sol y de Ahora que lo pienso , para los más chiquitos, un cuento que invita a los lectores a descubrir qué se esconde detrás del sol, la luna, una nube, un árbol y una flor, dice que los escritores "queremos que nos lean".

"Más allá de la coyuntura actual, la realidad es que la forma de consumir cultura y entretenimiento ha cambiado muchísimo en los últimos años, alcanza con ver lo que pasó en el mundo de la música y del cine o de los diarios y revistas. La industria del libro, sin embargo, no cambió tanto. Básicamente porque la gente sigue prefiriendo leer en papel. Pero va a cambiar, es inevitable.. Hoy, ante lo que está pasando, me parece fantástico que las editoriales liberen libros, pero esto no es algo transitorio ni que empezó con el coronavirus : lo que sucedió con el cine y la música fue que la gente ya no quería pagar por productos que podía tener gratis con un simple clic y recién comenzó a pagar de nuevo cuando la industria, en la forma de Netflix o Spotify, encontró algo que ofrecer que valiera la pena. Entonces, hay que lograr un balance entre estas dos ideas: por un lado, un mundo donde la cultura y el conocimiento estén disponible para todos es un mundo mejor; por el otro, es justo que los creadores cobren ¿Cómo se hace? No lo sé, pero ese es el dilema que hay que resolver".

Cuentos narrados para los más chicos

Agustina Lynch, autora de La vaca en su hamaca y La vaca y la espinaca , lee todos los días a las 11 (incluso sábados, domingos y feriados) cuentos en vivo de diversos autores en su cuenta de Instagram: @lavacaensuhamaca. Al final de la narración en vivo muestra fotos de los dibujos que le mandan los chicos, ya que los invita a dibujar cada día alguna escena del cuento que más les gustó.