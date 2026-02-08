A qué hora de Argentina arranca el Super Bowl y el show de medio tiempo de Bad Bunny hoy
Uno de los eventos deportivos más populares del año que, además, concentra una gran atención por su aspecto musical tiene lugar este domingo 8 de marzo
El Super Bowl 2026 arranca hoy a las 20.30, horario de la Argentina, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, sede de la 60° edición del Super Bowl, la final de Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés). El evento, que paraliza a Estados Unidos y capta la atención de millones de personas alrededor del mundo, sean o no fanáticos del deporte, tendrá un enfrentamiento de alto vuelo: New England Patriots vs. Seattle Seahawks.
El show de medio tiempo, a cargo de Bad Bunny, también es un punto que genera muchísima atención en todo el mundo. El halftime show comenzará aproximadamente entre una y dos horas más tarde que el inicio del partido, cuando se terminen los primeros dos cuartos. Esto quiere decir que el artista entrará en escena alrededor de las 22 o 22.30, horario de la Argentina.
De acuerdo con CBS Sports, el tiempo exacto que pasará entre el inicio del juego y el comienzo del espectáculo de Bad Bunny depende de diversos factores como la cantidad de paradas del reloj, el número de penalizaciones y el número de lesiones que se producen. Generalmente suele atrasarse, pero si querés estar seguro de no perdértelo, podés sintonizar a partir de las 21.45 de Argentina.
El comité anfitrión de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) designó para la apertura al grupo de rock Green Day. Para celebrar el 60° aniversario del Super Bowl, la banda que se formó en una subregión del área de la Bahía de San Francisco se presentará a partir de las 20hs (hora de la Argentina).
Además, el cantautor Charlie Puth subirá al escenario antes del inicio del evento para cantar The Star-Spangled Banner. También participará Brandi Carlile, que interpretará America the Beautiful, y Coco Jones, con Lift Every Voice and Sing.
El Super Bowl dejó de ser un simple encuentro deportivo para transformarse en un evento cultural masivo. Este año, la atención se centra en Bad Bunny, que va a hacer historia como el primer artista latino en liderar el espectáculo en solitario. Su elección viene respaldada por el éxito de su álbum Debí tirar más fotos que ganó varios premios Grammy, como el de Álbum del año 2026.
Duelo de titanes: Patriots vs. Seahawks
En el terreno de juego, los New England Patriots (campeones de la AFC) y los Seattle Seahawks (campeones de la NFC) se verán las caras en una final con sabor a revancha.
Esta es la segunda vez que ambas franquicias se enfrentan por el trofeo Vince Lombardi. El único precedente ocurrió en 2015, en una final dramática donde los Patriots de Tom Brady vencieron a Seattle con un marcador de 28-24.
Detalles clave
- El partido inicia con el kickoff a las 20:30 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
- El halftime show suele empezar unos 90 minutos después del inicio, variando por pausas del juego; se estima entre 22 y 22.30. Y la duración del mismo suele ser de entre 12 y 15 minutos.
Dónde verlo
Para seguir el evento deportivo en vivo desde la Argentina deberás sintonizar Disney+ o ESPN 2.
