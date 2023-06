Camila Homs habló sobre su romance con José Sosa y dio detalles de cómo reaccionó su familia

escuchar

Luego de la separación mediática con el futbolista Rodrigo De Paul, Camila Homs afronta este año con nuevos aires tanto en lo personal como en lo laboral. Hace pocos días, tras semanas de muchos rumores, la modelo confirmó que está en una relación con el futbolista José “El Principito” Sosa y, en diálogo con la prensa, contó cómo reaccionaron sus familiares a la noticia. A su vez, reveló cómo está el vínculo con su ex y padre de sus hijos.

El 2023 es un gran año para la modelo, quien estará en los primeros programas del Bailando (América), conducido por Marcelo Tinelli. Además, hace varias semanas que se rumoreaba de la relación con el futbolista de Estudiantes de La Plata, José Sosa, luego de ser vistos juntos en una discoteca.

No obstante, Homs tardó en confirmar el romance y decidió hacerlo a principios de este mes mediante una publicación de Instagram en la que se besa con el jugador.

En este contexto, conversó con Intrusos (América) sobre su actualidad. “Se te ve muy feliz en lo personal, ¿está todo blanqueado?”, consultó el cronista y la modelo respondió: “Sí, estoy muy contenta, estamos bien”.

Camila Homs habló sobre su relación con José Sosa

Después le consultaron por cómo habían recibido esta noticia sus familiares y amigos, y la entrevistada contestó: “Estoy contenta”; sin embargo, aclaró: “Mientras yo esté feliz, la gente que me quiere también lo va a estar”. Y por último explicó que la relación va despacio y “disfrutando del momento”.

Pero también, a Camila Homs le consultaron por los rumores de un supuesto compromiso entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, no obstante, fue tajante con su respuesta. “No, la verdad que no sé nada. No me corresponde hablar de ellos. No sé si es verdad o si no”, señaló.

La modelo explicó que la comunicación con el padre de sus hijos ahora es cordial. A diferencia del año pasado cuando todo fue un escándalo mediático de declaraciones y abogados. “Siempre que tenga comunicación con ellos (por sus hijos), está todo perfecto”, indicó.

Con un apasionado beso, Camila Homs confirmó que sale con José Sosa

A través de una foto que compartió en sus Stories de Instagram, Cami Homs confirmó que está en pareja con José Sosa. Luego de los rumores que los vinculaban a ambos y de unas declaraciones en las que ella reveló estar en un vínculo, finalmente llegó el blanqueo. La imagen que los deja ver mientras se dan un beso despejó todo tipo de dudas.

La foto de Cami Homs y José Sosa a los besos en un bar Instagram @camihoms

La confirmación llegó por parte de la protagonista a través de una Storie de Instagram. La foto, en blanco y negro, la deja ver junto al futbolista de Estudiantes de La Plata mientras se dan un beso en lo que parece ser un bar.

A pesar de que no etiquetó al deportista y que no incluyó ningún comentario sobre la imagen, se distingue que se trata de él por lo que se llega a observar de su rostro y por sus tatuajes en el brazo y la mano izquierda. Además, todo llegó después de que la propia Homs dijera en una entrevista que se encuentra en pareja.

Esto ocurrió en Mañanísima (Ciudad Magazine), donde le consultaron por su situación amorosa. “Estoy bien, acompañada. Tranquila, disfrutando, relajada”, respondió. Ante la insistencia de las preguntas sobre el tema, agregó que estaba “muy bien acompañada”.

LA NACION